Умер бывший генеральный конструктор НПК «СПП» Виктор Шаргородский

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Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 41 0

Ученый был одним из основателей отечественной школы квантово-оптических систем.

Умер бывший генеральный конструктор НПК «СПП» Шаргородский

Фото: Telegram/Роскосмос/roscosmos_gk

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В возрасте 87 лет умер бывший генеральный конструктор НПК «СПП» Шаргородский

В возрасте 88 лет ушел из жизни Виктор Шаргородский, генеральный конструктор научно-производственной корпорации «Системы прецизионного приборостроения» в период с 1998 по 2020 годы. Об этом сообщил Роскосмос через свой Telegram-канал.

Шаргородский считается одним из пионеров отечественной школы квантово-оптических систем. Благодаря его усилиям были разработаны и внедрены первые российские лазеры, а также созданы квантово-оптические станции. Он также руководил экспериментами по лазерной локации Луны.

Под его непосредственным руководством были реализованы ключевые проекты в области оптико-лазерных технологий. Среди них — комплексы «Майданак» и «Алтай». Кроме того, были разработаны системы лазерной локации и тысячи уголковых отражателей, установленных на орбите.

За значительный вклад в развитие науки и техники России Шаргородский был удостоен ордена Почета, звания заслуженного деятеля науки Российской Федерации и множества государственных и отраслевых наград.

В Роскосмосе подчеркнули, что Шаргородский создал научную школу и передал свои знания и опыт нескольким поколениям специалистов.

«Виктор Даниилович навсегда останется в памяти сотрудников отрасли руководителем, ученым и наставником», — говорится в сообщении госкорпорации.

Роскосмос выразил соболезнования родным, близким, коллегам и ученикам Виктора Шаргородского.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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