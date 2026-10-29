«Требовали тройничок*»: девушка в Ленобласти чудом выжила после падения с седьмого этажа

Девушка в Ленобласти чудом выжила после падения с седьмого этажа

Екатерина Лысенко выжила после падения с седьмого этажа в городе Бугры Ленинградской области. Происшествие случилось утром 23 сентября, когда девушка вернулась домой с бывшим молодым человеком и 17-летней незнакомкой.

Лысенко провела несколько дней в коме, перенесла две операции, а теперь выписалась из больницы и передвигается на костылях. Она утверждает, что ее столкнул с балкона бывший парень Иван. Подробности дела выяснил 5-tv.ru.

В разговоре с корреспондентом мать 30-летней Екатерины Ирина Лысенко рассказала, что узнала о случившемся не от молодого человека, который находился рядом с дочерью, а от соседей. По ее словам, к тому времени девушку уже оперировали.

«Даже он не сообщил мне. Мне сообщили соседи в 11 утра, когда ее уже оперировали. Ее забрали как неизвестную, хотя он находился рядом и паспорт у нее лежал в сумке», — рассказала Лысенко.

Когда женщина встретилась с Иваном, тот объяснил произошедшее тем, что Екатерина якобы сама прыгнула. Однако мать не поверила этой версии и попыталась выяснить, что случилось в квартире.

«Он сказал, что они сидели, разговаривали, и она прыгнула сама. Я говорю: „Вань, как?“ У нее, как правило, всегда закрыт балкон, потому что у нее два кота», — рассказала женщина.

По словам матери, незадолго до происшествия у Екатерины были проблемы в отношениях с молодым человеком. Примерно за неделю до падения девушка забрала у него ключи и выставила вещи, заявив, что больше не хочет терпеть такое отношение. При этом, как утверждает Лысенко, дочь не говорила о намерении причинить себе вред, напротив, незадолго до случившегося Екатерина поступила в Горный институт и собиралась учиться на логопеда-психолога.

«Я подозреваю, конечно, что она не сама решилась на это, потому что буквально на той неделе она поступила в университет сама. То есть у нее планы-то были вообще грандиозные», — объясняла мать.

О том, что произошло вечером накануне падения, Лысенко узнала уже после случившегося. По ее словам, Иван позвонил Екатерине и пригласил в клуб, где проводил вечеринку. Утром 23 сентября они вернулись в квартиру вместе с неизвестной 17-летней девушкой. Молодой человек, как рассказала мать, объяснил присутствие незнакомки тем, что ее подвезли из клуба по пути.

Позже сама Екатерина рассказала 5-tv.ru, что бывший парень приехал к ней около пяти утра вместе с несовершеннолетней девушкой. Петербурженка утверждает, что оба находились под воздействием веществ, предлагали ей употребить их и уговаривали вступить в интимную связь втроем*. Она отказалась и потребовала, чтобы гости ушли.

«Они были под веществами. Уговаривали меня на вещества, уговаривали меня на тройничок, я им говорю: «Нет, пошли вон из моей квартиры », — рассказала пострадавшая.

По утверждению Екатерины, после этого между ней и бывшим парнем произошла сильная ссора. Она заявила, что ее заперли на балконе, а затем Иван столкнул ее с седьмого этажа.

Также в разговоре с 5-tv.ru мать Екатерины отметила, что у нее возникли вопросы к телефону дочери: когда родственники решили проверить устройство, им показалось, что переписки и другие данные были удалены. Женщина призналась, что у нее много вопросов к молодому человеку по поводу инцидента. А также она была поражена некоторыми деталями, в частности тем, что, по словам соседей, Иван избивал Екатерину.

После падения девушка находилась в реанимации, не могла самостоятельно дышать и не разговаривала из-за трубки в трахее. Сейчас она выписалась, посещает поликлинику и восстанавливается после травм. Родители забрали ее к себе домой.

При этом семья, по словам матери, не может добиться возбуждения уголовного дела, хотя ей сообщили, что материалы передали в Следственный комитет. Однако информации о ходе проверки, утверждает она, до сих пор нет.

«Данных нет вообще, в плане того, что ни следствие не ведется, ни допрос не ведется, ничего», — рассказала Лысенко.

Екатерина и ее близкие намерены добиваться привлечения Ивана к ответственности. По словам семьи, сейчас молодой человек скрывается.

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