Послание президента РФ Федеральному собранию 2021: О чем будет и где смотреть?

Ежегодно президент обращается с посланием к обеим палатам Федерального собрания — Совету Федерации и Государственной думе. Послание представляет собой документ, где отражено видение президентом направлений развития страны. Он включает в себя политико-правовые положения, а также предложения, которые президент направляет Федеральному собранию, или парламенту.

В 2020-м из положений послания президента РФ запомнились изменения в Конституции РФ, а также меры по повышению уровня рождаемости в стране.

Где и когда смотреть послание президента РФ Федеральному собранию 2021 года?

Церемония оглашения послания президента РФ Федеральному собранию состоится 21 апреля. Об этом рассказал пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.

В 2019-м послание огласили в московском Гостином дворе, в 2020-м — в Центральном выставочном зале «Манеж». В 2021-м церемония оглашения состоится в «Манеже». Президент РФ Владимир Путин зачитает послание Федеральному собранию в 12:00. Церемония длится около часа.

Из-за пандемии вопрос о формате проведения мероприятия широко обсуждали. Дмитрий Песков заверил журналистов, что церемонию проведут в очном формате — сейчас идет подготовка к мероприятию.

Телезрители увидят церемонию оглашения послания в эфирах федеральных телеканалов. Кроме того, будет трансляция в видео- и аудиформате на официальном сайте президента России kremlin.ru. Послание президента РФ Федеральному собранию можно будет смотреть на сайте 5-tv.ru.

Возможные темы послания президента РФ Федеральному собранию 2021 года

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков не стал разглашать темы, которые президент затронет в послании Федеральному собранию.

«Мы традиционно не анонсируем ни содержание, ни те или иные темы, которые будут затронуты в послании. Мы не будем делать этого сейчас», — отметил Дмитрий Песков.

В то же время первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров предположил, что в послании президент РФ коснется темы идеологического соперничества. Об этом сообщили РИА Новости.

«Президент может в нем коснуться отчаянной борьбы с Россией на идеологическом фронте, которую развернули страны Запада, наши так называемые „партнеры“», — рассказал Джабаров изданию.

Владимир Путин обращается с посланием к Федеральному собранию 15 января 2020 года. Фото: globallookpress.com © Kremlin Pool

В начале февраля Дмитрий Песков рассказал журналистам, что президент будет говорить о технологических и социально-экономических задачах по развитию страны. Также, по словам пресс-секретаря президента РФ, в послании затронут предстоящие выборы в Государственную думу, которые намечены на 19 сентября 2021 года.

Эксперты уверены, что в ходе оглашения послания президент затронет проблемы, связанные с пандемией коронавируса. Например, восстановление экономики и выход страны из финансово-экономического кризиса. Эксперты предполагают, что Владимир Путин обратит внимание на систему здравоохранения и оказание медицинской помощи. Еще одна возможная тема послания — работа с дистанционным образованием, на которое учебные заведения перешли из-за пандемии.

О чем президент сообщил в послании Федеральному собранию в 2020-м?

Владимир Путин обратился с посланием к Федеральному собранию 15 января 2020 года в Центральном выставочном зале «Манеж». На церемонии присутствовали около 1,3 тысячи человек.

Основной темой послания 2020 года стало предложение президента изменить Конституцию: закрепить ее приоритет над международным правом в российском правовом пространстве, запретить чиновникам иметь иностранное гражданство или вид на жительство, установить минимальный размер оплаты труда (МРОТ) не ниже прожиточного уровня в регионе.

Президент предложил доверить Государственной думе, «нижней» палате Федерального собрания, утверждение главы правительства, вице-премьеров и министров.

Большую часть послания президент говорил о демографии, сокращении населения, и о том, как это исправить. Владимир Путин выдвинул предложение выплаты материнского капитала за первого ребенка.

«Число рождений вновь падает. Вот в чем напряженность демографического периода, через который сегодня проходит Россия. Такой ключевой показатель как суммарный коэффициент рождаемости, то есть число рождений, приходящихся на одну женщину, в 2019 году составил, по предварительным оценкам, 1,5. Наша задача не только выбраться из демографической ловушки, но и к середине наступающего десятилетия обеспечить устойчивый естественный рост численности населения страны. В 2024 году коэффициент рождаемости должен быть 1,7», — заявил президент.

В церемонии оглашения послания также затронули вопросы сферы образования. Владимир Путин предложил ввести доплату классным руководителям, обеспечить горячим питанием всех школьников начальных классов, провести в школах высокоскоростной интернет, а также увеличить количество бюджетных мест в вузах.

Михаил Мишустин и Владимир Путин. Фото: globallookpress.com © Kremlin Pool

Спустя три часа после послания Федеральному собранию выступил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Он объявил об уходе правительства в отставку в полном составе. Владимир Путин принял отставку правительства. Пост нового главы правительства занял Михаил Мишустин.

История церемонии послания президента РФ Федеральному собранию

Похожие церемонии — историческая традиция не только России, но и мира. Например, в Великобритании каждая сессия парламента начинается с «тронной» речи монарха. В США президент ежегодно обращается к парламенту с 1790 года — эту традицию начал Джордж Вашингтон.

В Советском союзе не предполагались церемонии оглашения послания до учреждения должности президента СССР. Традицию ежегодного обращения начал первый президент России Борис Ельцин. Он огласил послание «Об укреплении российского государства (основные направления внутренней и внешней политики)» 24 февраля 1994-го. Послание посвятили соблюдению Конституции и законов, защите прав граждан в демократическом обществе, региональной политике, развитию рыночной реформы.

Действующий президент РФ Владимир Путин впервые обратился с посланием 8 июля 2000 года. Путин заявил о желании превратить Россию в сильное государство. По его словам, главными угрозами общества РФ были физическое старение, проблемы экономики и отставание от стран Запада.

На церемонии обязательно присутствуют члены верхней и нижней палаты Федерального собрания, а также журналисты. До 2016-го церемонии проходили в Мраморном зале московского Кремля. После его демонтажа, мероприятия проводили в Центральном выставочном зале «Манеж» и московском Гостином дворе. В 2021-м огласят 26-е послание. Для Владимира Путина оно станет 16-м.