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«Россия — это мы»: Какие поручения дал Путин в Послании Федеральному Собранию

, 20:56 Эфирная новость 28

В столичном «Манеже» собрались парламентарии, члены правительства, судьи, губернаторы, другие чиновники и почти 900 российских и зарубежных журналистов.

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Фото, видео: ТАСС

Тема:
Послание Путина ФС РФ 2020 24

Большую часть Послания президент говорил не о политике, а о демографии, о той ситуации, в которой страна оказалась, о сокращении населения, и о том, как это исправить. Выдвинул ряд важнейших предложений, в том числе, выплату материнского капитала уже за первого ребенка. «Россия — это мы» — сформулировал президент, пожалуй, ключевую мысль послания — без сохранения населения, нашей страны не будет. Что надо предпринять в первую очередь, узнал корреспондент МИЦ «Известия» Николай Иванов. Подробности в репортаже.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Путин подпишет указ о сроках голосования по поправкам в Конституцию.

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Послание Путина ФС РФ 2020 24
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