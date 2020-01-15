Большую часть Послания президент говорил не о политике, а о демографии, о той ситуации, в которой страна оказалась, о сокращении населения, и о том, как это исправить. Выдвинул ряд важнейших предложений, в том числе, выплату материнского капитала уже за первого ребенка. «Россия — это мы» — сформулировал президент, пожалуй, ключевую мысль послания — без сохранения населения, нашей страны не будет. Что надо предпринять в первую очередь, узнал корреспондент МИЦ «Известия» Николай Иванов. Подробности в репортаже.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Путин подпишет указ о сроках голосования по поправкам в Конституцию.