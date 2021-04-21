Послание Владимира Путина Федеральному собранию 2021 — прямая трансляция

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Алина Потёмкина
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Ежегодное публичное обращение главы государства будет посвящено основным направлениям внешней и внутренней политики России.

Фото, видео: ТАСС / YURI KOCHETKOV, 5-tv.ru

Тема:
Послание Путина ФС РФ 2021

В 12:00 по московскому времени начинается ежегодное послание президента РФ Федеральному собранию. Оглашение документа, представляющего собой концепцию видения главы государства пути развития страны, пройдет в этом году в «Манеже». Традиционно оно длится около часа. Предложения, которые Владимир Путин озвучит в ходе мероприятия, будут направлены для реализации обеим палатам российского парламента.

Темы, которые поднимет в ходе послания лидер страны, обычно заранее не анонсируются, однако пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в преддверии события отметил, что в этом году Путин будет говорить о технологических и социально-экономических задачах по развитию России. Это будет первое послание, которое глава государства проведет в условиях такой эпидемиологической ситуации, поэтому его речь коснется и вопросов, связанных с пандемией коронавируса. Кроме того, в ходе послания могут быть затронуты вопросы, связанные с предстоящими выборами в Госдуму, которые состоятся осенью 2021 года.

В 2021 году послание президента РФ Федеральному собранию состоится в 17-й раз. В прошлом году оно было посвящено изменениям в Конституции России, проблемам демографии, образования, поддержке семей с детьми, а также другим важным вопросам в жизни россиян.

12:22

Глава государства отметил, что несмотря на все прогнозы ученых и медицинских экспертов, России удалось избежать огромного количества жертв. Лидер страны считает, что остановить молниеносное распространение инфекции удалось благодаря своевременно принятым мерам и слаженным действиям граждан.

12:18

Путин поручил расширить программу диспансеризации и профосмотров, запустив их с 1 июля для граждан всех возрастов. А также призвал продлить программу «туристического кешбэка». Определив заботу детского здоровья, как приоритетную, глава государства поручил запустить программу возвращения половины стоимости путевки в детский лагерь летнего отдыха.

12:16

Путин призвал россиян беречь себя и своих близких. Он попросил глав регионов следить за ситуацией. Кроме того, Путин указал на важность вакцинации. Он призвал всех россиян привиться.

12:09

«Часто слышал такую оценку: «мы имеем дело с абсолютной неопределенностью». И это действительно было так». После чего описывает всю тяжесть ситуации — нехватка мест в больницах, продуктов в магазинах и так далее. Сплотившись, мы смогли сработать на опережение», — констатировал он и поблагодарил всех причастных.

12:06

Путин начал оглашение ежегодного послания Федеральному собранию. Президент подчеркнул, что в послании будет сказано о внутренних вопросах в первую очередь — здравоохранение, социальная политика, экономика, а также о безопасности и внешней политике.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как послания Владимира Путина Федеральному собранию меняли жизнь в России.

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