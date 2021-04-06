«Самый уродливый корабль» Украины вышел в Черное море на испытания — фото

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Егор Измалкин
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Новое военное судно сконструировано на базе корпуса рыболовецкого траулера.

«Самый уродливый корабль» Украины вышел в Черное море на испытания — фото

Фото: ТАСС / Сазончик Константин

Украина провела испытания нового разведывательного корабля «Симферополь» в открытом море. В рамках маневров он уклонялся от огня путем отстрела помех, пишет Ukrainian Military Pages. Ранее он снискал славу самого уродливого судна ВМСУ.

Новый корабль сконструирован по советскому проекту на базе корпуса рыболовецкого траулера проекта 502TV. Он был разработан в 1970-х годах.

«Это уродливое сочетание того, что имела советская Украина в плане судостроения рыболовства и тех амбиций, которые Киев питает в отношении своих военно-морских сил», — заявлял ранее эксперт Института стран СНГ, капитан первого ранга Сергей Горбачев в интервью «ПолитНавигатору».

При этом, считает эксперт, решение построить технику, учитывая состояние Украины, на базе рыболовецкого траулера вполне оправданно. Для таких судов главное не корпус, а начинка. Они в состоянии проходить дистанцию в 7,2 тысячи миль, преодолевая маршрут в автономном режиме на протяжении 28 суток, что для корабля-разведчика значительный плюс.

Горбачев считает, что Черноморский флот РФ будет пристально следить за «Симферополем».

Как писал 5-tv.ru ранее, в Госдуме РФ назвали причину упадка военного флота Украины.

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