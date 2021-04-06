Украина провела испытания нового разведывательного корабля «Симферополь» в открытом море. В рамках маневров он уклонялся от огня путем отстрела помех, пишет Ukrainian Military Pages. Ранее он снискал славу самого уродливого судна ВМСУ.

Новый корабль сконструирован по советскому проекту на базе корпуса рыболовецкого траулера проекта 502TV. Он был разработан в 1970-х годах.

«Это уродливое сочетание того, что имела советская Украина в плане судостроения рыболовства и тех амбиций, которые Киев питает в отношении своих военно-морских сил», — заявлял ранее эксперт Института стран СНГ, капитан первого ранга Сергей Горбачев в интервью «ПолитНавигатору».

⚓️⚔️ Средний разведывательный корабль ВМСУ «Симферополь» совершил первый в этом году выход в море.

⚔️ Длина «Симферополя» 55 метров, ширина 10 метров. Водоизмещение около 1200 тонн, скорость в варианте траулера 12 узлов.



⚓️ Корабль оснащен новой украинской станцией pic.twitter.com/RmeQcWyuIl — Yurets (@Yurets_V) January 15, 2021

При этом, считает эксперт, решение построить технику, учитывая состояние Украины, на базе рыболовецкого траулера вполне оправданно. Для таких судов главное не корпус, а начинка. Они в состоянии проходить дистанцию в 7,2 тысячи миль, преодолевая маршрут в автономном режиме на протяжении 28 суток, что для корабля-разведчика значительный плюс.

Горбачев считает, что Черноморский флот РФ будет пристально следить за «Симферополем».

Как писал 5-tv.ru ранее, в Госдуме РФ назвали причину упадка военного флота Украины.