Какая вы сказочная волшебница согласно знаку зодиака?

Сравнив черты представительниц знаков зодиака с характерами известных волшебниц, астрологи определили, героиней какой сказки могли бы быть разные женщины по гороскопу, пишет Wday.ru

Овен — Мэри Поппинс

У этой сильной и независимой женщины есть особый талант — видеть чудеса в обычных вещах. Авантюрная натура, но всегда аккуратная и стильная. С такой не соскучишься, ведь в самый скучный день она устроит настоящее приключение!

Телец — Пайпер Холливелл

Очаровательная ведьма из сериала «Зачарованные» способна остановить время и таким образом избегать опасных ситуаций. Но даже несмотря на свой дар, она всегда переживает и ждет подвоха. Но творческая жилка, невероятная смелость и порядочность спасают от всех бед. Пайпер — отличная мама, жена и друг, нужно только научиться выходить из зоны комфорта, чтобы жизнь заиграла новыми красками.

Кадр из сериала "Зачарованные" (1998-2006)

Близнецы — Сабрина

Вы — очаровательная маленькая ведьма. Но, зная опыт Сабрины, будьте осторожны — использовать свои чары в корыстных целях не стоит, а то можно попасть в передрягу. Близкие люди помогут выбраться из запутанной ситуации, не отказывайтесь от их советов и помощи. Ведь вы так переменчивы и так любите наступать на одни и те же грабли!

Рак — Фея-крестная из «Золушки»

Вы властны и обладаете лидерскими качествами. Как и героиня сказки, вы готовы одарить подопечного всеми благами мира, но не забудете выдвинуть свои условия. Ваша способность к эмпатии очевидна, но, может, не стоит всегда рассчитывать на благодарность? Попробуйте совершать добро ради добра, а не для самоутверждения! Плоды бескорыстия будут очень щедры.

Лев — Малефисента

Хоть вы по сути добры, но желание отомстить будет жечь сердце, если случилась несправедливость. Обижаться на мир бессмысленно, в нем побеждает только любовь и прощение. Ваша внешняя сила и уверенность скрывают ранимую душу. Противоречивая натура — истинная женщина.

Дева — Гермиона Грейнджер

Вы — умница и отличница, уважающая правила и заставляющая всех их соблюдать. И пусть это помогает в делах и в решении проблем, иногда стоит ослабить хватку. Позвольте близким быть такими, какие они есть. Ведь у них есть такая талантливая волшебница рядом!

Кадр из фильма " Гарри Поттер и узник Азкабана" (2004)

Весы — Глинда из страны Оз

Как и героиня «Волшебника Изумрудного города», вы не приемлете спонтанности. Все должно соответствовать инструкции — никаких плохо взвешенных решений. К вам всегда можно прийти за советом и помощью, но при этом вы каждый раз сомневаетесь, все ли сделали правильно. Позвольте себе немного расслабиться!

Скорпион — Мелисандра из «Игра престолов»

Невероятно сильная колдунья, способная победить в войне, но скрывающая свои слабости. Недостатки не делают вас уязвимыми — не бойтесь быть собой! Ведь вы так талантливы и обворожительны!

Стрелец — фея Динь-Динь

Верная подруга Питера Пэна очень трудолюбива и мила. Но вы так нуждаетесь в поддержке близких, что без нее жизнь становится не в радость. Вам трудно вести спокойную размеренную жизнь, необходимо веселье каждый день! Будьте честны с собой как же, как и с окружающими и позвольте себе иногда «притормозить».

Козерог — Снежная королева

Вы властная и самодостаточная чародейка — умна, красива, статна. Но вы бываете все же излишне холодны. Эта особенность вам не на руку. Когда вам хочется любви и заботы от близких — станьте чуть мягче, чтобы они увидели вашу привязанность. Иногда открыть свои чувства просто необходимо.

Водолей — Хозяйка Медной горы

Вы сильны, властны и справедливы. Для вас нет нерешаемых задач — справляться с ними помогает креативность и уверенность в себе. Настоящая покорительница мужских сердец — в таких, как вы, влюбляются на всю жизнь!

Рыбы — Титания

Героиня истории «Титания и дно» — царица фей и эльфов, творческая натура, но очень строптива. Ваш взрывной характер может привести к сложным ситуациям, поэтому попытайтесь обуздать его и не давайте волю ревности. И будьте внимательны к объектам влюбленности — сильное чувство не позволяет вам увидеть опасных подвохов.

Ранее 5-tv.ru публиковал гороскоп на сегодня, 29 октября, для всех знаков зодиака.