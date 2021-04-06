Хирурги Челябинской областной детской клинической больницы (ЧОДКБ) вытащили из желудка девочки комок волос весом почти в килограмм. Видео появилось в Telegram-канале «Челябинск № 1».

Медики провели операцию 12-летней Юлии, у которой был синдром Рапунцель — чрезвычайная форма скопления волос, при которой «хвост» этого скопления простирается в кишечник. Комок практически полностью заполнял желудок ребенка.

К счастью, девочка своевременно оказалась на операционном столе. Промедление могло привести к очень плачевным последствиям.

Синдром Рапунцель чаще встречается у девочек. Привычку жевать и глотать кончики волос психологи объясняют нарушениями эмоционального характера. Волосы могут накапливаться в желудке в течение нескольких лет.

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