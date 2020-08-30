Задремавшей россиянке в рот заползла змея. Ее достали медики — видео (18+)
Извлекать рептилию длиной более метра пришлось медикам.
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Фото, видео: www.globallookpress.com © Pascal Deloche / Godong, 5-tv.ru
Неприятным инцидентом обернулся для женщины из села Леваши в Дагестане дневной сон. Уставшая дама присела под деревом и вскоре уснула. В это время проползающая мимо змея заинтересовалась спящей и подкралась поближе. Рептилия залезла женщине в рот; доставали ее уже медики. В распоряжении 5-tv.ru оказалось видео, на котором запечатлена финальная часть операции.
На кадрах видно, что пострадавшая находится под наркозом. Медики с помощью специального шланга схватили змею и извлекли ее изо рта женщины. Длина рептилии превысила один метр. Во время операции достававшая змею сотрудница больницы была явно испугана. 5-tv.ru обратился в региональный Минздрав за комментарием о состоянии пациентки.
Ранее 5-tv.ru сообщал про королевскую змею, которая заползла в обычную московскую квартиру и атаковала жильцов. Поимка рептилии попала на видео.
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