Какие черты характера мешают знакам зодиака построить крепкие отношения?

Найти идеального партнера для жизни и брака — задача не из легких. Когда отношения не складываются, человек зачастую ищет виноватых. Астрологи отмечают: такой подход к делу в корне неверен.

Чтобы создать крепкий союз, достаточно чуть лучше изучить себя и проработать прошлые ошибки, объясняют эксперты. В большинстве случаев, ужиться с партнером мешают врожденные или приобретенные черты характера: избавьтесь от них, и жизнь заиграет новыми красками.

Импульсивность

Представители знака Овен, например, обладают чрезмерной импульсивностью и нетерпимостью. Им важно получать от отношений заряд энергии. Если же партнер отказывается ежедневно валятся в постели и кричать: «Я тебя люблю!», его измучают нравоучениями и рассказами об идеальном мире грез и фантазий.

Тем же страдают и Близнецы. Вдобавок они компенсируют нехватку эмоций в отношениях «на стороне». Вот только регулярные походы по тусовкам мало кому понравятся — с этим надо заканчивать.

Недоверчивость

Раки, Львы и Тельцы — личности очень осторожные. Если хоть раз их кто-то обидел — доверия не больше будет. Представители этих знаков предпочитают все делать самостоятельно и выстраивают жизнь таким образом, чтобы чувствовать себя комфортно и в полной безопасности.

Чтобы построить крепкие отношения, Ракам, Тельцам и Львам важно научиться отпускать обиды и смело смотреть в светлое будущее.

Жажда контроля

Рожденные под знаком Девы люди, как и Козероги, привыкли контролировать все, везде и всюду. Партнеры в их понимании — маленькие дети, за которыми вечно нужен присмотр. Эти личности нуждаются в надежных спутниках, чье социальное положение выше их собственного или хотя бы находится на уровне.

Представителям знаков Дева и Козерог важно научиться доверять партнерам — чрезмерного давления никто не выдержит.

Скрытность

Скорпионы и Рыбы — люди, не мыслящие своей жизни без одиночества. Им нравится копаться в себе, раскрывать потенциал и заниматься важными задачами. Конечно, этим людям, как и остальным, хочется когда-нибудь создать семью и завести детей, но страх потерять свободу действий часто превалирует над радужными перспективами.

Щедрость

Щедрость и безусловная доверчивость — вот главные враги Весов и Водолеев. Помогать людям, конечно, необходимо. Но что, если кто-то сел вам на шею и свесил ножки? Идти по жизни с грузом будет нелегко.

Представителям этих знаков зодиака важно научиться говорить уверенное «нет» всем, кто проявляет наглость. Тогда выбирать партнеров можно будет из адекватных и самодостаточных людей.

Авантюризм

Личности, рожденные под знаком Стрельца, — идеальные друзья и любовники. Они легки на подъем и не мыслят своей жизни без приключений. Зачастую, именно детская непосредственность и авантюризм мешают им построить крепкие отношения. Однако и с этим, при желании, можно бороться. Достаточно чуть-чуть поумерить пыл, пишет Cosmopolitan.

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