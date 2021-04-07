Более трети участников предстоящих праймериз «Единой России» — это волонтеры, врачи, учителя и общественные активисты. Об этом рассказали представители ЦИК партии.

В первые несколько недель было подано более 1300 заявок, из которых 32% — именно от активистов и общественников тех, кто стремится помогать людям и словом, и делом. Остальные — представители малого и среднего бизнеса, а также действующие депутаты.

Почему на этих праймериз столь активно проявили себя именно добровольцы, врачи и общественники? Вероятно, это стало реакцией на предложение президента РФ Владимира Путина. 4 марта на встрече с активистами движения «Мы Вместе» он поддержал идею об активном участии волонтеров в политике.

У добровольцев и политиков не так мало общего, как принято считать — их объединяет цель помогать людям.

«Неравнодушные люди, склонные к общественной работе и делающие это не на словах, это очень важный кадровый ресурс для серьезных системных политических партий», — заявил директор по политическому анализу Института социального маркетинга «ИНСОМАР» Виктор Потуремский.

В дальнейшем участие волонтеров в избирательных кампаниях станет принципиальным подходом «Единой России», считает председатель правления ФоРГО Константин Костин.

«За спиной у волонтеров успешный опыт практической работы по оказанию помощи гражданам в период пандемии. В тоже время у большинства нет опыта политической деятельности. А для того, чтобы стать кандидатом, придется соперничать, в том числе, и с политическими тяжеловесами», — сказал он.

У активистов есть и собственные, не менее благородные цели выдвижения своих кандидатур на праймериз.

«Мне близка идея волонтерства и я уверен, что благодаря этому (участию в праймериз — Прим. ред.) о нашем проекте „Волонтер“ узнает максимальное количество людей и вступит в наши ряды», — сказал заместитель руководителя регионального отделения банка из Краснодара Владимир Мацкевич.

Любопытно, что среди желающих пройти на праймериз, а затем и на выборы в Госдуму очень много молодежи. 31% от общего числа подавших заявки — это люди до 35 лет. Подавляющее большинство кандидатов — 77% — мужчины. В лидерах по активности такие регионы, как Москва, Московская область, Краснодарский край, Рязанская область и Чеченская республика.

«Единая Россия» — единственная политическая партия в России, которая проводит отбор кандидатов в депутаты всех уровней путем открытого голосования. Регистрация на праймериз стартовала 15 марта и продлится до 29 апреля. Подавать заявки могут и беспартийные кандидаты — таковых на сей раз уже 41%.

Предварительное голосование пройдет с 24 по 30 мая в электронной форме — в нем смогут принять участие все российские избиратели. 1 июня партия подведет итоги, а к середине первого летнего месяца составит окончательный список кандидатов для участия в сентябрьских выборах 2021 года.

Ранее 5-tv.ru писал, что более тысячи человек подали заявление на участие в праймериз «Единой России» будущих выборов.