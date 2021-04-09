«Такая душная»: Долину затравили в интернете после скандала на шоу Галкина
Поклонники тиктокерши Вали Карнавал раскритиковали поведение звезды советской эстрады в шоу «Музыкалити».
Фото: ТАСС / Прокофьев Вячеслав
8 апреля вышел новый выпуск YouTube-шоу Максима Галкина «Музыкалити». Его гостьями стали певица Лариса Долина и блогер Валя Karna.val. В ходе передачи девушка заявила, что артист не обязан иметь таланта для того, чтобы выступать на сцене. Долина не согласилась с девушкой и резко раскритиковала ее позицию, напомнив коллеге о нотной грамоте.
Между звездами завязался спор. В какой-то момент Долина, которая еще в начале программы выглядела недовольной, пригрозила уйти. Максим Галкин смог уговорить артистку этого не делать и досидеть до конца шоу.
Пользователей соцсетей удивило, с какой яростью Лариса Александровна отвечала тиктокерше. Поклонники молодой исполнительницы ополчились на народную артистку РФ.
«Долина такая душная, от нее веет каким-то раздражением и неуважением»;
«Неприятная женщина. Я понимаю, она профессионал, но ее поведение… Смахивает на старуху из паспортного стола. Не люблю такую энергетику»;
«Не являюсь фанатом ни Ларисы, ни Вали, но поведение Ларисы в этой программе просто шокировало», — написали пользователи.
Тем временем на своей странице в Instagram Лариса Долина хвастается стройной фигурой. Некоторые подписчики в комментариях обвиняют звезду в злоупотреблении фотошопом.
Ранее 5-tv.ru писал о том, почему травля певицы Manizha — это пиар.
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