«Не знает ни одной ноты»: Долина устроила скандал на шоу Галкина

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Екатерина Бородина
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Конфликт вспыхнул между народной артисткой РФ и 19-летней тиктокершей.

«Не знает ни одной ноты»: Долина устроила скандал на шоу Галкина

Фото: ТАСС / Прокофьев Вячеслав

Легенда отечественной эстрады Лариса Долина вступила в ожесточенную схватку с молодым поколением в лице 19-летней тиктокерши Вали Karna.val. Борьба не на жизнь, а на смерть состоялась в эфире YouTube-шоу «Музыкалити» с Галкиным в роли ведущего.

Валя Карнавал — популярный видеоблогер, которая известна не только в социальной сети TikTok, но и далеко за ее пределами. Однако Лариса Долина, прослушав одну из композиций девушки, безапелляционно заявила, что Вале не хватает знаний в певческом мастерстве.

«Ты ничего не знаешь и ничего не умеешь, а называешь себя звездой», — обратилась к юной тиктокерше Долина.

Девушка парировала это тем, что даже без музыкального образования она смогла достичь высот — сейчас у нее 14 миллионов подписчиков и пятое место в списке самых богатых тиктокеров, который составил Forbes.

Долина, которая является заведующей кафедрой джазово-эстрадного пения в МГИК, заметила, что количество подписчиков не помогает девушке попадать в ноты.

Окончательно народную артистку РФ вывела из себя композиция «На, попей» группы «длб».

«Макс, можно я уйду? Мне все это неинтересно и неприятно. Это все паноптикум какой-то — разговор с девушкой, которая ничего не знает о музыке, не знает ни одной ноты, претендует на то, что она звезда», — гневно обратилась к Галкину знаменитость.

Впрочем, шоумену удалось немного сгладить острые углы между женщинами. Однако к концу передачи Лариса Долина не поменяла своего мнения и до последнего отстаивала свою позицию.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что недавно Глызин опубликовал фото Ларисы Долиной без фотошопа.

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