Не случайность: почему люди часто умирают в период, близкий к дню рождения

|
Виктория Андреева
Эксклюзив 2 934

Ведьма Алена Полынь объяснила, почему опасно отправляться в дальние поездки накануне праздника и чем чреваты алкогольные вечеринки.

Фото, видео: Depositphotos / Elisanth; 5-tv.ru

Уильям Шекспир, Рафаэль Санти, Мел Стрит, Ингрид Бергман — это лишь малая часть людей, скоропостижно скончавшихся в день своего рождения. Кто-то назовет это трагическим стечением обстоятельств. Однако ведьма Алена Полынь придерживается другого мнения.

В беседе с 5-tv.ru ворожея рассказала, почему люди часто гибнут за месяц до своего дня рождения или в 40-дневный период после него — случайности не случайны.

Зов предков

Алена Полынь отметила, что в день рождения открываются так называемые «врата к роду». Очередной жизненный цикл человека заканчивается, и чтобы зарядиться энергией на весь последующий год, должно пройти какое-то время.

«Прошлое и настоящее сливается в единое. Когда связь с родом очень плотная, легко оказаться на границе между жизнью и смертью», — подчеркивает ведьма.

Примерно за месяц до дня рождения и в последующие 40 дней после него человек может чувствовать себя крайне угнетенным, даже погрузиться в депрессию. Из-за притупленного внимания повышаются риски аварий, пожаров и других чрезвычайных ситуаций. Именно поэтому в указанный период особо важно следить за своим здоровьем и не ввязываться в опасные авантюры. В частности, отправляться в дальние поездки.

«За два месяца до дня рождения начинайте пить витамины, больше гулять. В день рождения я не советую напиваться, потому что очень часто это приводит к плачевным исходам. В этот период Вселенная считывает вас как младенца, энергия обнуляется. Не стоит беспокоить ее алкоголем или другими разгульными действиями», — заключила Алена Полынь.

Ранее 5-tv.ru рассказал, к чему сняться мертвецы.

Читайте также

+5° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 70%
77.17
0.07 91.78
0.16
Рунический гороскоп на неделю с 12 по 18 апреля для всех знаков зодиака

Последние новости

20:40
Россия введет ограничения на авиасообщение с Турцией с 12 апреля
20:31
Байден попросил 715 миллиардов долларов на сдерживание России и Китая
20:22
«Всего лишь клевета»: в интервью Меган Маркл насчитали 17 лживых утверждений
20:13
Не случайность: почему люди часто умирают в период, близкий к дню рождения
20:04
Норвежская принцесса покинет родину из-за любви к американскому шаману
19:52
В Росздравнадзоре ответили на статью о смертях после вакцинации «Спутником V»

Сейчас читают

Рунический гороскоп на неделю с 12 по 18 апреля для всех знаков зодиака
Володина назвала даты рождения тех, кому придется понервничать в 2021 году
«Не знает ни одной ноты»: Долина устроила скандал на шоу Галкина
Синдром Легкоступовой: почему смерть певицы потащила за собой лавину вранья

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

Почему президентство Байдена вызывает подозрения в США
Почему НАТО боится подлодку «Ростов-на-Дону»
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака