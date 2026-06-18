Кефир с сюрпризом: кому продукт может навредить

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Употребление напитка может усугубить состояние организма.

Кому нельзя пить кефир

Фото: www.globallookpress.com

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Биолог Лялина: кефир опасен при заболевании желудочно-кишечного тракта

Кефир может представлять угрозу для отдельных групп людей при наличии ряда заболеваний и нарушений. Об этом Lenta.ru рассказала биолог Ирина Лялина.

По словам специалиста, ограничения касаются пациентов с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, непереносимостью лактозы, аллергией на молочный белок, а также тех, кто принимает определенные лекарственные препараты.

«Молочная кислота и продукты брожения стимулируют секрецию соляной кислоты. Это вызывает дополнительное раздражение и химическое воздействие на поврежденную слизистую, что усиливает боль, изжогу и может спровоцировать эрозии или обострение язвы», — пояснила биолог.

Кефир также не рекомендуется при гастрите с повышенной кислотностью, язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, рефлюксной патологии и дуодените. При непереносимости лактозы употребление продукта вызывает вздутие, спазмы, диарею и тошноту из-за неспособности организма расщеплять молочный сахар.

В случае аллергии на молочный белок возможно развитие иммунной реакции, включая кожные высыпания, отек Квинке, зуд и нарушения дыхания.

Специалист также указала на риски, связанные с нарушением условий хранения кефира или истекшим сроком годности. В таких случаях продукт может становиться средой для развития патогенной микрофлоры, включая кишечную палочку и сальмонеллу, а также плесневых грибов. Это способно привести к острому гастроэнтериту с выраженной интоксикацией, рвотой, диареей, повышением температуры и обезвоживанием.

Чрезмерное употребление обезжиренного кефира может провоцировать нарушения пищеварения и ухудшение усвоения питательных веществ, а дефицит жирорастворимых витаминов способен отражаться на работе желчевыводящей системы и обменных процессов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как контролировать уровень белка в организме. Оценить соответствие норме помогают специальные приложения, однако значение имеет не только объем потребления, но и полноценное усвоение питательных веществ.

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