Названы главные бьюти-тренды ухода за кожей лица

Директор бренда Гришкина: эффективность ухода за лицом не зависит от цены

Современный уход за кожей все чаще смещается в сторону восстановления естественного барьера, защиты от ультрафиолета и поддержания микробиома. Об этом в беседе с Газета.ру рассказала основатель и директор бренда профессиональной косметики для массажа и СПА Светлана Гришкина.

«Коже не нужны ежедневные пилинги, десять активов одновременно и постоянные эксперименты. И именно это, а не количество процедур или баночек, сегодня действительно помогает ей выглядеть здоровой», — отметила Гришкина.

Как отметила эксперт, распространенное мнение о том, что эффективность ухода напрямую зависит от стоимости продукта, не всегда соответствует действительности. При выборе косметики, по ее словам, важнее учитывать состав, концентрацию действующих компонентов и индивидуальные особенности кожи.

Эксперт также обратила внимание, что даже качественный уход не способен полностью компенсировать влияние хронического стресса, недостатка сна и отсутствия защиты от солнца.

Отдельно она указала на изменение подхода к коррекции несовершенств кожи.

«Тренд на „идеальную кожу“ долгое время заставлял людей бесконечно перекрывать воспаления плотным макияжем, пересушивать кожу и пытаться быстро убрать симптомы. Но современная косметология все чаще делает акцент не на маскировке, а на восстановлении качества кожи: увлажнении, работе с чувствительностью, барьером и хроническим воспалением», — объяснила Гришкина.

Еще одной тенденцией стало более осторожное отношение к рекомендациям из социальных сетей. По словам Гришкиной, универсальных средств не существует, а популярность продукта не гарантирует его эффективность для конкретного человека.

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