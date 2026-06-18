Невролог раскрыла механизм возникновения мигрени

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Алексей Мокряков
Алексей Мокряков 19 0

Повышенная чувствительность нервных клеток и особенности работы головного мозга могут стать причиной мучительных приступов, объяснила специалист.

Как возникает мигрень — причины, мнение невролога

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

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Невролог Шевцова мигрень возникает из-за повышенной возбудимости нервных клеток

Приступы мигрени возникают из-за повышенной возбудимости нервных клеток в отдельных отделах головного мозга. Об этом порталу Газета.ру рассказала заместитель главного врача Университетской клинической больницы № 3 Сеченовского университета, врач-невролог Ксения Шевцова. По ее словам, важную роль в развитии заболевания играет нейропептид CGRP, который усиливает воспалительные процессы и участвует в передаче болевых сигналов.

Как пояснила специалист, мигрень имеет генетическую природу и связана с перевозбуждением нейронов системы, объединяющей структуры тройничного нерва и внутричерепные сосуды. При воздействии провоцирующих факторов, среди которых стресс, изменения погоды, гормональные колебания и некоторые продукты питания, активность этой системы возрастает. В результате развивается так называемое нейрональное воспаление, сопровождающееся выраженной головной болью.

Врач отметила, что обычные нестероидные противовоспалительные препараты не всегда помогают справиться с приступом, а интенсивность и продолжительность боли могут существенно различаться даже у одного человека. Это связано с индивидуальными особенностями нейрохимических процессов в центральной нервной системе, которые определяют восприимчивость организма к болевым синдромам.

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