Какое питание замедляет процесс старения у пожилых людей

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Георгий Иванов
Георгий Иванов Георгий Иванов журналист Твиттер 1 011

Сбалансированный рацион позволит снизить риск множества заболеваний.

Какое питание замедляет процесс старения у пожилых людей

Фото: Depositphotos / Daxiao_Productions

Пожилым людям необходимо подбирать питание в соответствии с особенностями их организма. За счет этого удастся замедлить процесс старения и снизить риск возникновения целого ряда заболеваний. Об этом в беседе с РИА Новости рассказала главный внештатный специалист гериатр Департамента здравоохранения Москвы Надежда Рунихина.

По ее словам, зачастую пожилые люди недостаточно внимания уделяют своему рациону, полагая, что их организму уже не требуется много калорий и витаминов. Но сбалансированное питание именно для людей в возрасте является одной из ключевых составляющих хорошего самочувствия. Поэтому необходимо потреблять достаточное количество белка, кальция, микроэлементов и витамина D.

«У пожилого человека есть особенности зубов, слюновыделения, всасывания питательных веществ в желудке, моторики ЖКТ, проблемы есть определенные с самим возрастом, и если питание не продумано, не рационально, то мальнутриция (синдром недостаточности питания — Прим. ред.) развивается очень быстро, и на этом фоне человек начинает терять свою мышечную силу, нарушается его подвижность, страдает иммунитет, развиваются респираторные и другие инфекции», — рассказала эксперт.

Врач подчеркнула, что пожилые люди должны быть очень внимательны к тому, что они едят и в каком количестве. Акцент нужно делать на достаточном количестве белка в рационе — норма 1-1,5 грамма на один килограмм веса ежедневно.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, что диетолог рассказал о способе легко похудеть при помощи БАДов и не навредить себе.

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