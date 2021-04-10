Внимание, спойлер: как разные знаки зодиака вели бы себя в фильме ужасов?

Вы хоть раз представляли, как повели бы себя, будучи героем фильма ужасов? Что бы вы делали? Бежали от монстра или маньяка с бензопилой куда глаза глядят или бросились в бой? Вы удивитесь, но даже на такие невероятные вопросы могут ответить астрологи! Эксперты предположили, как, исходя из определенных звездами черт характера, проявили бы себя представители разных знаков зодиака в условиях кинокошмара.

Овен

Овны — народ очень нелогичный, особенно, когда на горизонте маячит кровавая бойня с зомби в загородном доме. Вокруг глухой лес, за деревьями прячутся монстры, поджидая своих жертв, а эти ребята вдруг предлагают разбиться на пары и погулять или сыграть в прятки. Да, именно Овны потащат своих друзей в темный подвал, чтобы проверить исправность электрооборудования, когда в комнате замигает лампочка. И они же первыми сбегут, когда под лестницей заскрипят зубы и зацарапают когти. В общем, завязку фильма вы организуете на раз…

Телец

Тельцы, к сожалению, не станут ключевыми персонажами фильма ужасов из-за особой впечатлительности. Появись перед ними злоумышленник в маске и с мачете в руках — потеряют сознание и пролежат где-нибудь в темном углу комнаты, пока несчастные товарищи будут спасать свои жизни. Возможно, крик страха одного из друзей разбудит вас ненадолго, но как только поймете, что происходит — тут же отключитесь снова! Зато велика вероятность остаться незамеченным и под утро отдохнувшим отправиться домой.

Близнецы

Близнецы всегда готовы встретиться с опасностью лицом к лицу. Они как будто на подсознательном уровне знают, что делать в случае атаки космических тварей или сумасшедшего убийцы с двустволкой. Эти товарищи тут же организуют рабочую группу, раздадут каждому самодельное оружие (откуда они знают, как собрать пистолет из миксера?) и расставят ловушки для злодеев. Конечно есть шанс, что друзья типа Тельцов сами же и попадут в эти ловушки, но зато Близнецы будут уверены: сделали все, что могли.

Рак

Ракам лучше вообще не оказываться в экстренных ситуациях. Тем более в таких, как нападение армии зомби или война с пришельцами. Ну серьезно, они — слишком легкая добыча. Что бы вы сделали, если бы услышали шаги незнакомца в соседней комнате? Правильно, побежали бы прочь из дома. А вот Раки сделают по-другому: они ринутся вверх по лестнице в ванную комнату с самым маленьким и плохо открывающимся окном, будут пытаться пролезть в него и потом спрыгнуть с третьего этажа на волю. В общем, не надо вам в страшное кино, Раки.

Лев

Этот красивый парень или девушка, в которую влюблены почти все герои фильма ужасов, хранит страшную тайну. Поначалу он вместе со всеми пытается придумать, как спастись от привидения или одержимого дьяволом людоеда, но в самом конце становится понятно, почему ни один предложенный им план не сработал. Просто главный злодей — сам Лев! Этот хитрец не оставит в живых никого, кто разгадал его секрет, а в конце еще и представится героем, спасшим покоренную им красотку. Хитрый взгляд перед титрами… Конец фильма!

Дева

Дева, простите за сравнение, в фильме ужасов может исполнить лишь одну роль — пушечного мяса. Этот знак настолько легкомыслен, что, скорее всего, даже не сразу поймет, что вообще творится вокруг, и почему все кричат и куда-то бегут. Вместо того, чтобы спасаться и помогать товарищам, Дева достанет укулеле и споет любимую песенку или начнет вспоминать свои детские психотравмы — может, поплачет, пока вампиры допивают кровь друзей. Вероятно, до середины кино вы дотянете, но рано или поздно… Сами знаете.

Весы

Весы и паника — считай, одно и то же. Рассчитывать на дельный совет в опасный момент от представителя этого астрологического символа практически бессмысленно. Он будет бегать по дому с открытым ртом, бесконечно вскрикивать и отсиживаться в темных уголках, пока злодей снова его не заметит. Коллеги по несчастью предпочтут спасаться где-нибудь подальше от Весов — слишком уж громко! Если до конца фильма они не будут пойманы, как минимум останутся без голоса.

Скорпион

Скорпион — персонаж интеллектуальный. Он не станет дрожать и прятаться, а тут же вспомнит какую-нибудь легенду, которая объясняет, почему злодей с бензопилой именно сегодня встал из своей могилы и отправился рубить всех подряд. Поначалу над Скорпионом посмеются, но потом поймут, что дело говорит, и вместе с ним найдут тайную книгу, прочтут нужное заклинание, и потрошитель разлетится на куски прямо на последнем слове. Потом все сбросят с себя его ошметки и счастливые поедут домой. Кто-нибудь из них потом влюбится и поженится и будет рассказывать детям о героизме Скорпиона.

Стрелец

Стрелец, кажется, и сам немного злодей. По крайней мере, его реакция на череду мистических и ужасающих событий будет казаться окружающим очень странной. После каждого преступления этот персонаж будет искренне восхищаться хитростью и изощренностью маньяка, может, даже найдет смысл в его преступлениях и оправдает жестокость. Но такие игры со смертью опасны — Стрелец может упустить из виду, что преклонение перед криминальным талантом не избавляет от статуса жертвы. Представитель этого знака даже может стать орудием убийцы, но в конце и сам падет от рук учителя (помните, мы все еще про фильмы ужасов).

Козерог

Козерог — как Джон Уик. Он, конечно, дико силен и брутален, и за плечами у него семь Вьетнамских войн (красочные флешбэки будут периодически всплывать в памяти при виде останков товарищей), но все же он долго будет отказываться принять бой. И где-то в середине фильма случится, на первый взгляд, мелочь — или погибающий на руках друг скажет нечто цепляющее, или жертвой злодея станет милый щенок — и в Козероге проснется неудержимая ярость. В последние пять минут фильма он перережет всех монстров и взорвет корабль, на котором они прилетели на Землю. В конце скажет что-то вроде: «Hasta la vista, baby» и уедет из страны, чтобы стать фермером.

Водолей

Водолей владеет искусством выживания на уровне мастера. Он не делает глупостей, не говорит лишнего, не бежит в ванную комнату на третьем этаже, как Рак. Он просто держится рядом с самым смелым героем и ждет, пока все закончится. Однако, если ситуация вынудит, его острый ум быстро нарисует план спасения, который обязательно сработает. Просто для активных действий Водолеям нужен веский повод. А сообразительность и удачливость помогут протянуть до финальных титров в целости.

Рыбы

Рыбы — та самая нежная красотка, которая поехала ночью за город с друзьями в туфлях на шпильке, крошечном розовом платье и с пышной укладкой, пишет Сluber.com.ua. По дороге к эпицентру опасности мужская часть компании будет думать о том, как остаться с ней наедине, а когда в сюжет вступят кровожадные убийцы, бедные парни будут лишь надеяться, что эта дамочка всех не погубит. Почему? Потому что ее шпильки будут застревать в щелях на полу, и кому-то придется спасать ее за секунду до нападения монстра; красотка-Рыбы обязательно запутается в паутине и будет кричать так, что приманит всех зомби; убегая от опасности, она обязательно упадет, повредит красивую ногу и заставит кого-то нести ее на руках. В общем, создаст столько проблем, что даже зомби удивятся.

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