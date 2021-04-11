Берещенье: что можно и категорически запрещено делать 11 апреля?

Традиционно 11 апреля на Руси отмечали Берещенье. Необычное название праздника напрямую связано с березой — древом жизни, света и здоровья. По преданию, именно оно однажды спасло жизни Богородицы и младенца Иисуса, когда во время прогулки их настигла непогода.

Что можно делать 11 апреля?

Предки верили: если сегодня удастся испить хоть немного березового сока, — жизнь будет долгой и счастливой. Потому ранним утром жители деревень и сел уходили в леса и рощи, добывали живительной водицы.

Считалось также, что в этот день открываются врата в мир духов: они готовы исполнить любое доброе желание. Ничего особенного для его загадывания не требуется: достаточно лишь подойти к березе, обнять ее и подумать о том, чего хочется более всего.

Из собранного березового сока сегодня готовили сбитни с медом и приправами. По преданию, этот горячий напиток мог излечить даже от самого тяжелого заболевания. Доказано, что он очень хорошо очищает кровь.

11 апреля — идеальный день для большого ужина с родственниками.

Что запрещено делать на Берещенье?

Строго-настрого в этот день запрещалось рубить деревья, и разжигать костры. Ослушавшегося ждала неминуемая кара.

Считалось, что печальная участь ждет всех, кто помочит ноги во вскрывшихся ото льда водоемах. По поверью, их души навсегда забирали русалки — темные силы.

Сушить в этот день белье на улице или на балконе также опасно: духи умерших через ткань могли попасть в дом и навлечь беду.

Стричься 11 апреля — чревато полным облысением.

Приметы

Если слышны раскаты грома — лето будет холодным;

Если за окном сильный ливень — осенью жди хорошего урожая;

Если сок из березы течет ручьем — будут заморозки;

Если на глаза попались гуси — скоро придет тепло;

Родившиеся в этот день дети будут необычайно удачливы.

Сны в ночь с 10 на 11 апреля могут быть странными. Страшиться их не нужно, но информацию следует принять к сведению.

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