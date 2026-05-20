Над Эстонией был сбит первый украинский беспилотник. В это сложно поверить, но Таллин и Киев уже обвинили в этом Москву. Балтийские львы в последнее время в целом не очень контролируют свои высказывания. Недавно даже прозвучало предложение атаковать Калининград. Но это скорее похоже на метание прибалтов, которые оказались между молотом и наковальней. Тему продолжит корреспондент «Известий» Александр Тузиков.

Ударная украинская поделка упала «где-то в болотистой местности. Поиски продолжаются». Это — эстонский отчет о первом в истории НАТО удачном уничтожении дрона стратегических союзников: эстонцы утверждают, что сбили киевский беспилотник, летевший в Россию. То есть вынуждены были сбить. И не сами, а с помощью румынских F-16 из Литвы.

«Я подтверждаю еще раз — я напрямую пообщался с министром иностранных дел Украины сразу после этого инцидента, и Эстония не давала разрешения на использование своей территории никому, кроме союзников. Министр иностранных дел Украины в ходе нашего контакта принес извинения за то, что произошел такого рода инцидент, но в то же время выразил удовлетворение, что мы сумели сбить этот беспилотник», — сказал министр обороны Эстонии Ханно Певкур.

Эстония послушно глотает удовлетворение-издевку из Киева: «Сумели сбить беспилотник». Впрочем, Киев прибалтов еще и по спине хлопает, как президент США британского монарха: дескать, они тут ни при чем. Хотели ведь России навредить. География у союзников неудачная.

«Россия продолжает перенаправлять украинские беспилотники в Прибалтику с помощью средств радиоэлектронной борьбы. Мы приносим извинения Эстонии и всем нашим прибалтийским друзьям», — написал пресс-секретарь МИД Украины Георгий Тихий в соцсети.

После чего все тот же глава Минобороны Певкур горячо заявлял, что Эстония никогда не будет перехватывать украинские беспилотники в своем небе, чтобы — далее звучит совсем абсурдно — «не повышать риск эскалации и не давать повод России заявить, что Эстония вступила в войну». Затем в Таллине уверяли: нет технических средств, чтобы сбивать украинских «лютых». Но как только в соседней Латвии украинские дроны «сбили» с кресел правительство Эвики Силини, сразу и средства нашлись.

Латвия сегодня тоже в тревоге — и воздушной, и политической. По итогам экстренного заседания нового правительства в стадии строительства кризисный министр отчитался: переполох подняли по всему востоку страны. А что электричество заодно пропало — так это чистое совпадение.

«Сегодня около полудня жителям восточных приграничных регионов поступили SMS-оповещения об угрозе с воздуха. Для нейтрализации были подняты истребители НАТО. Они патрулировали восточную границу, а вооруженные силы вели наблюдение за возможным объектом и расширили зону воздушной тревоги глубже на территорию Латвии», — сказал руководитель Центра кризисного управления Латвии Арвис Зиле.

Оппозиция в недоумении: прибалты — люди терпеливые, характера нордического. Но даже их терпению бывает предел.

«Живешь в постоянной тревоге, потому что не понимаешь, что будет. И знаете, что самое страшное? Самое страшное, что люди уже просто массово отключают эти SMS-ки, оповещения», — сказала экс-депутат Сейма Латвии Глория Гревцова.

Но правящим элитам прибалтов важнее удержаться за кресла. Это уже не конъюнктура и даже не двойные стандарты. Это — диагноз.

«Если сегодня политика из Латвии вы застали, пардон, в туалете, то, постучавшись в дверку, вы не услышите «занято» на английском, латышском или русском, вы услышите очередную лекцию на тему «Россия нам угрожает» — сказал руководитель Центра белорусских и прибалтийских исследований Института Европы РАН Николай Межевич.

Впрочем, даже до искаженного сознания можно достучаться. Эти сигналы доходят, пусть и вызывают истеричную реакцию. Россия не раз призывала прибалтийские республики не доводить до беды.

