🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 11 апреля, для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 11 апреля, пока Луна находится в созвездии Овна, успейте насытить организм энергией. Гоните от себя дурные мысли, побольше отдыхайте и гуляйте на свежем воздухе. Грядет время перемен — нужно подготовиться!

♈ Овен

Овны, кажется вы забыли, как это, быть по-настоящему счастливым. В последнее время живете словно на автопилоте. Совершаете одни и те же действия, смотрите в глаза одним и тем же людям. Нужно что-то менять. Перемены требуют выдержки, но вы обязательно справитесь.

Космический совет: будет нелегко, но сохраняйте спокойствие.

♉ Телец

Тельцы, не стоит печалиться, если какая-то задумка не воплотиться в жизнь. Возможно, сама Вселенная указывает верный путь — не стоит сопротивляться. Этот день посвятите изучению чего-нибудь нового. Нет ни одного навыка, который бы не пригодился в жизни.

Космический совет: может поступить заманчивое предложение по работе.

♊ Близнецы

Близнецы, 11 апреля для вас — день сплошных противоречий. Хочется то одного, то другого. Не получается урегулировать конфликт с родными, но сделать это нужно. Важно запустить новый проект, но сил категорически не хватает. Как быть? Успокоиться и действовать согласно запланированному сценарию. Ничего плохого не случится, если вы временно возьмете паузу.

Космический совет: будьте осторожны во всем.

♋ Рак

Раки, вы обязаны научиться говорить твердое «нет» всему, что вас раздражает. Ублажая других, вы тормозите свое развитие. Разве это правильно? У вас достаточно опыта и амбиций, чтобы отправиться в самостоятельное плавание. Действуйте, не сомневайтесь

Космический совет: избавьтесь от груза прошлого — это мешает двигаться вперед.

♌ Лев

Львы, вы устали. Устали от тотального контроля. Может, стоит сбавить обороты? Необязательно вечно следить за окружающими и взваливать на плечи непосильную ношу. Если вам чего-то хочется — достаточно просто об этом сказать. Человек не справился? Ну и пусть! Научитесь расслабляться.

Космический совет: забудьте, что вы должны контролировать все и всех.

♍ Дева

Девы, вы переживаете из-за натянутых отношений с окружающими. Но стоит ли оно того? Если возникли недопонимания, значит, на то была веская причина. И не нужно оправданий. Совершая поступки, просто следуйте зову сердца. Вам, безусловно, повезет.

Космический совет: не ищите сложных путей для решения проблем.

♎ Весы

Весы, успешным человеком не становятся за сутки. За плечами каждого выдающегося режиссера, пианиста, актера — масса работы. Касается это и представителей других профессий. Посвятите этот день обучению: прочтите книгу, запишитесь на курсы. Информации много не бывает — помните, это важно.

Космический совет: следуйте за своей мечтой — совсем скоро она осуществится.

♏ Скорпион

Скорпионы, 11 апреля для вас — день приятных открытий. Не игнорируйте звонки и встречи — в любой момент вам могут сделать выгодное предложение. Есть идеи? Записывайте. Возможно, в скором будущем они принесут большие дивиденды. Лучшее, что можно сделать сегодня — плыть по течению.

Космический совет: самое время начать новый проект.

♐ Стрелец

Стрельцы, вам несказанно повезло! Именно сегодня, именно сейчас вы должны принять важное решение, которое определит все ваше будущее. Звезды предостерегают: если не будете слушать свое сердце, получите отвратительный результат. Чего же ждать? За дело!

Космический совет: появится возможность круто изменить жизнь — не упустите.

♑ Козерог

Козероги, вы много лет живете с ощущением, что в этой жизни пора что-то менять. Если хочется — нужно действовать. Начните с откровенного диалога с самим собой, затем объявите о планах близким. Как только вы снимите «розовые очки», жизнь наладится.

Космический совет: найдите силы, чтобы взглянуть правде в глаза.

♒ Водолей

Водолеи, возникшие проблемы будет сложно решить в одиночку. Да это и не нужно. Вы привыкли взваливать на свои плечи массу обязанностей. Вам в помощь известная поговорка: «Разделяй и властвуй».

Космический совет: будьте внимательны, не игнорируйте советы близких.

♊ Рыбы

Рыбы, кажется, ваш вчерашний вечер завершился не совсем так, как хотелось. Самое время исправить ситуацию. Оставьте грустные мысли и побалуйте себя чем-нибудь приятным. Горячая ванная с аромамаслами, нежный чизкейк — позвольте себе быть собой. Не нужно никуда спешить.

Космический совет: пора сделать паузу и заняться здоровьем.

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