Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 12 по 18 апреля

Астролог Сергей Седашёв рассказал 5-tv.ru, что общий фон недели с 12 по 18 апреля будет довольно благоприятным. Особенно он хорош для занятий спортом, физической активности, а также для умственной работы.

Присутствует довольно много энергий, связанных с нетерпеливостью и раздражением. Также возможны некоторые искажения в сексуальной сфере — избыточная энергия, необычные желания, нестандартные ситуации.

Овен — гороскоп

Овнам предстоит благоприятная неделя, которую лучше всего будет посвятить умственной активности. Вам хорошо будут удаваться все виды деятельности, связанные с расчетами, аналитикой, переговорами. Вам легко будет даваться общение и знакомство с новыми людьми. Также, если вы на неделе празднуете свой день рождения, — окиньте взором свою прошлую жизнь и настройтесь на лучшее в предстоящем году.

Телец — гороскоп на неделю

Для Тельцов неделя скорее напряженная. Возможно ощущение скованности — как в делах, так и на уровне самочувствия. В целом это воздействие будет не слишком сильным, так что вы вполне можете продолжать заниматься текущими делами и осуществлять свои планы. Просто посвятите достаточно времени отдыху и расслаблению.

Близнецы — гороскоп на неделю

Для Близнецов неделя благоприятная. Лучше всего будет заняться умственной работой. Вы будете особенно осознанны и внимательны, вам удастся еще лучше, чем обычно доносить свои мысли и идеи. Воспользуйтесь этим периодом, чтобы провести важные переговоры, достичь нужных вам договоренностей. Или просто интересно и с удовольствием пообщаться с друзьями.

Рак — гороскоп на неделю

Для Раков неделя напряженная. Возможны споры или неправильно понятые слова. Также вам может быть сложно формулировать свои мысли и описывать свои чувства и переживания. Неделя не слишком подходит для коммуникации, разговоров, важных обсуждений.

Лев — гороскоп на неделю

Львам неделя предоставит особые возможности проявить себя в качестве оратора, донести до окружающих свои идеи, договориться о совместных планах. На предстоящей неделе вы сможете мыслить быстро и точно; формулировать свои идеи ясно и убедительно. Воспользуйтесь этим периодом, благоприятным для любой умственной работы.

Дева — гороскоп на неделю

Для Дев неделя относительно спокойная. В вашей жизни возможны отголоски предыдущего непростого периода. Если там произошли ссоры или конфликты, то это может по-прежнему давать о себе знать. Но в целом все начинает налаживаться.

Весы — гороскоп на неделю

Весам предстоит период, когда могут возникать конфликты из-за неправильно понятых слов, неудачных фраз и неаккуратных выражений. Следует быть особенно внимательным в том, что вы обещаете, как отзываетесь о других, в какие разговоры и обсуждения включаетесь. А лучше пока вообще снизить количество общения и переговоров.

Скорпион — гороскоп на неделю

Для Скорпионов неделя скорее напряженная. Вы можете ощущать то приливы чувственности, то скованность и заторможенность. Может быть сложно быстро принимать правильные решения, осуществлять активные энергичные действия. Лучше отложить важные дела и мероприятия.

Стрелец — гороскоп на неделю

Стрельцам предстоит позитивная неделя, когда хорошо будет уделить много времени общению, находить сторонников, убеждать их в своих идеях и привлекать к реализации ваших планов. Вы сможете завязать нужные контакты и достичь важных договоренностей.

Козерог — гороскоп на неделю

Для Козерогов неделя непростая. Возможны ошибки в планировании, опоздания, неправильно понятая информация, а также ошибки в договорах и других документах. Лучше планировать на эти дни не слишком многое, а также оставлять запас времени на то, чтобы разрулить возникающие трудности.

Водолей — гороскоп на неделю

Водолеям неделя принесет моменты, благоприятные для открытий, изобретений, общения с друзьями и единомышленниками. Посвятите этот период активной умственной работе, и донесению своих идей до окружающих. Вы сможете сделать это особенно точно и эффективно. Также вы можете взять на себя большую, чем обычно ответственность.

Рыбы — гороскоп на неделю

Для Рыб неделя относительно спокойная. У вас будет возможность отдохнуть от предыдущего непростого периода. Уделите больше времени приятным мелочам и спокойному времяпрепровождению.

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