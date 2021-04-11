Сын Елизаветы II рассказал о ее реакции на смерть принца Филиппа

Смерть герцога Эдинбургского Филипа «оставила пустоту» в жизни его супруги королевы Великобритании Елизаветы II. Об этом сообщил второй сын королевской четы, герцог Йоркский Эндрю.

«Королева, как вы догадываетесь, невероятно стойкий человек. Она сказала, что уход из жизни (принца Филипа — Прим. ред.) оставил огромную пустоту в ее жизни. Однако мы, как семья, как близкие люди, будем рядом, чтобы оказать ей необходимую поддержку», — сказал принц Эндрю в эфире британского телевидения.

Младший сын Елизаветы II и принца Филипа — граф Уэссекский Эдвард — добавил, что члены королевской семьи были тронуты тем, как люди по всему миру отреагировали на смерть герцога Эдинбургского.

«Известие о его смерти стало шоком. Как бы мы ни пытались подготовить себя к чему-то подобному, это все равно стало ужасным потрясением. Мы по-прежнему не можем свыкнуться с этим очень печальным фактом. Однако я должен сказать, что мы получили невероятные сообщения от людей по всему миру о том, как много он значил для них. Мы высоко ценим такую реакцию», — сказал Эдвард.

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Принца Филиппа не стало 9 апреля — он не дожил до своего столетия два месяца. Похороны герцога Эдинбургского состоятся 17 апреля. Церемонии предшествует восьмидневный национальный траур, который объявила королева Великобритании Елизавета II. Члены монаршей фамилии соблюдают траур две недели — на шесть дней дольше, чем рядовые британцы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что гроб с телом принца Филиппа повезут на катафалке его разработки.