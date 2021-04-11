Символ судьбы: почему смерть принца Филиппа окружает множество девяток?
Нумеролог Юлия Леонова объяснила, что означает смерть герцога Эдинбургского в 99 лет 9 апреля — на 99-й день с начала года.
Фото, видео: ТАСС / Yui Mok, 5-tv.ru
Ведический нумеролог Юлия Леонова в беседе с 5-tv.ru объяснила мистическое совпадение, связанное со смертью герцога Эдинбургского — в дате его кончины фигурирует сразу пять девяток! Принц Филипп умер в возрасте 99 лет 9 апреля — на 99-й день с начала года.
«Для принца Филиппа Эдинбургского само число девять имеет очень большое значение. Если мы посмотрим в дату рождения, то покажется, что девяток-то особо и нет, только в году, и мы можем никак это не связать. Но на самом деле, если произвести нумерологический расчет, то мы понимаем, что число девять является его основой и реализацией в жизни», — заявила Леонова.
По словам нумеролога, девятка как символ судьбы принца Филиппа сделала его разносторонним и талантливым человеком. Он мог понимать искусство и обладал определенными творческими навыками, при этом оставаясь надежным, собранным человеком.
«Он, как вы знаете, участвовал в войне, мог быть главнокомандующим и мужской опорой. По сути, если мы смотрим дату смерти, то 9 апреля — и мы видим эту девятку — на самом деле это число судьбоносного дня для Филиппа. Судьбоносные дни бывают разной степени важности, но в данном случае произошел переход его девятки, его числа основы, в число цели. Это говорит о том, что он выполнил свою миссию в этом мире. Это является хорошим признаком», — продолжила эксперт.
Как отметила Юлия Леонова, число девять также обозначает этап завершения. Это значит, что присутствие данной цифры в жизни человека открывает ему возможность полноценно реализоваться, прийти к финалу своей истории с чувством выполненного долга.
«Девятка — завершение. Возможность начать что-то с чистого лица. Но для того, чтобы начать что-то новое, нужно распрощаться. Я вижу, что у принца Филиппа Эдинбургского достаточно хорошее взаимодействие с его числами, и он очень хорошо реализовал себя», — заключила нумеролог.
Принц Филипп скончался в собственном доме, в кругу семьи. Более 70 лет своей долгой жизни он провел в браке с принцессой, а затем и королевой Елизаветой II. У них было четверо детей, множество внуков и правнуков. Похороны герцога состоятся 17 апреля. Об этом сообщили в Букингемском дворце.
Похороны будут носить королевский, а не государственный статус. Это означает, что на церемонию соберутся лишь представители монаршей семьи Великобритании. Елизавета II утвердила восьмидневный национальный траур перед прощанием с мужем. Королевская семья соблюдает двухнедельный траур.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, какой была последняя воля принца Филиппа.
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