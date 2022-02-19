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Лучшие любовники: ТОП-5 знаков зодиака с самым высоким либидо

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Егор Измалкин
Егор Измалкин Журналист 15 277

В постели с представителями этих знаков сложно соскучится, считают астрологи.

Лучшие любовники: ТОП-5 знаков зодиака с самым высоким либидо

Фото: Depositphotos / SashaKhalabuzar

Уровень либидо зависит от того, под каким знаком зодиака родился человек, считают астрологи. 5-tv.ru рассказывает, с представителями каких из них, ночи будут особенно страстными.

Тельцы

Для представителей этого знака очень важны тактильные ощущения. Они любят страстные поцелуи, прикосновения и ласки. В независимости от того, находитесь ли вы с Тельцом в длительных отношениях или в вашем распоряжении одна ночь — секс с ним будет незабываемым.

Львы

Они всегда открыты и смелы, склонны к флирту. В обществе Львы любят быть в центре внимания и прекрасно знают, что перед ними никто не устоит. Страсть к жизни способствует их высокому либидо, поэтому и в интимной жизни они невероятны. Кроме того, Львы склонны экспериментировать в постели — с ними не соскучишься!

Скорпионы

«Попробовать все и даже больше!» — главный девиз Скорпионов. Они всегда настойчивы и решительны, что привлекает окружающих. Влюбленных в них — хоть отбивайся, ведь их либидо на очень высоком уровне. А ночи со Скорпионами полны огня и страсти.

Стрельцы

Для Стрельца близость — это в первую очередь веселое приключение. В постели он гурман и эстет, любящий приносить удовольствие партнеру и стремящийся к экспериментам. Нескончаемая энергия Стрельца притягивает окружающих, и они получают взамен океан удовольствий.

Водолеи

Водолеи всегда общительны и коммуникабельны. Они способны заинтересовать любого человека и долго не отпускать. Представители данного знака внимательны и нежны как в долгосрочных отношениях, так и в непринужденном романе. Их либидо невероятно высоко!

Ранее 5-tv.ru писал о том, каким женщинам по знаку зодиака не грозит остаться одним в старости.

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