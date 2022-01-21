О каких заболеваниях может говорить изменение запаха кожи

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Георгий Иванов
Георгий Иванов Георгий Иванов журналист Твиттер 1 680

Врач-терапевт рассказала, на какие сигналы организма следует обратить пристальное внимание.

О каких заболеваниях может говорить изменение запаха кожи

Фото: Depositphotos / ikostudio

Изменение привычного запаха, который исходит от нашей кожи, может свидетельствовать о проблемах со здоровьем. Об этом рассказала терапевт Наталья Лазуренко в беседе с изданием «МедикФорум».

По ее словам, если запах тела приобретает специфический кисло-сладкий оттенок, то стоит провериться на сахарный диабет. Врач пояснила, что подобные изменения возникают из-за нарушения углеводного обмена в организме.

Кроме того, о сахарном диабете может свидетельствовать еще одно изменение в состоянии кожного покрова.

«При инсулинорезистентности в области сгибов на локтях, на коленях кожный покров становится более темным и более грубым на ощупь», — сообщила медик.

Ранее 5-tv.ru сообщал, какие опасные заболевания предвещает сухая и потрескавшаяся кожа на пятках.

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