О каких заболеваниях может говорить изменение запаха кожи

Изменение привычного запаха, который исходит от нашей кожи, может свидетельствовать о проблемах со здоровьем. Об этом рассказала терапевт Наталья Лазуренко в беседе с изданием «МедикФорум».

По ее словам, если запах тела приобретает специфический кисло-сладкий оттенок, то стоит провериться на сахарный диабет. Врач пояснила, что подобные изменения возникают из-за нарушения углеводного обмена в организме.

Кроме того, о сахарном диабете может свидетельствовать еще одно изменение в состоянии кожного покрова.

«При инсулинорезистентности в области сгибов на локтях, на коленях кожный покров становится более темным и более грубым на ощупь», — сообщила медик.

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