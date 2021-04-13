Певица Полина Гагарина раскрыла правду о своем отношении к шоу «Маска». Она ответила в сторис Instagram на вопрос поклонников о том, принимает ли она участие в проекте.

Дело в том, что на данный момент в передаче осталась всего одна «женская» маска — Змея, и многие считают, что это именно Гагарина.

«Отвечу раз и навсегда! Я в очень редких случаях сотрудничаю с каналом, на котором идет это шоу. Они одной передачей оскорбили мою семью. Поэтому в Змее или ком-то еще не я», — сообщила звезда в соцсетях.

Instagram @gagara1987

Некоторые также подозревают, что в костюме может прятаться Светлана Лобода, Кристина Асмус и Юлия Паршута.

В девятом выпуске шоу маску сняли с Белого Орла. Им оказался певец Марк Тишман, имя которого ни разу не прозвучало в качестве версии ни у жюри, ни у фанатов проекта.

Известно, что руководство передачи пристально следит за тем, чтобы звезды не раскрывали свое участие в «Маске». За это предусмотрены крупные штрафы. Как писал 5-tv.ru ранее, Иосиф Пригожин рассказал, что в случае разглашения тайны его могли наказать на десять миллионов рублей, что в три раза больше по сравнению с штрафами у других артистов.