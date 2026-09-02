Путешествия по России и интервью со звездами: что готовит осенний сезон на МУЗ-ТВ

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Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 30 0

На канале стартует целая плеяда развлекательных передач.

Что покажут в осенний сезон на МУЗ-ТВ

Фото: 5-tv.ru

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Осенью на МУЗ-ТВ покажут передачи о путешествиях и интервью со звездами

Осенью на МУЗ-ТВ стартует целая плеяда развлекательных передач. По утрам в субботу ведущие Вячеслав Макаров и Ника Исаева будут интервьюировать звезд шоу-бизнеса. С 5 сентября в 09:00 каждую субботу будет транслироваться шоу «Звезды на утро». Среди гостей будут артисты, актеры, блогеры и стендап-комики.

Для любителей путешествий — программа «Приехали!». Ведущая Вита Чиковани отправится по заповедникам и национальным паркам, чтобы отыскать жилища древних богатырей и лесных духов, а также раскрыть другие тайны истории.

Также в новом проекте «ФАН-ЗОНА» зрителям канала продемонстрируют лучшие живые выступления звезд России и мира, а также самые яркие музыкальные фестивали.

Для тех, кому интересны тайны создания самых известных песен — шоу «Хит Сториз». Вместе с ним зрители МУЗ-ТВ узнают о том, как писались и выпускались бессмертные хиты 1980-х, 1990-х и 2000-х, а также в чем сокрыт секрет их успеха.

Ранее МУЗ-ТВ сообщил о первых парах юбилейного сезона «Битвы поколений».

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере МАКС.

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