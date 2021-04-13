Какое наследство оставил принц Филипп потомкам и кому оно достанется?

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Алексей Хитров
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Британские журналисты подсчитали сумму, которую скопил за свою почти 100-летнюю жизнь супруг королевы Великобритании Елизаветы II.

Какое наследство оставил принц Филипп потомкам и кому оно достанется?

Фото: www.globallookpress / I-Images

Недавно скончавшийся супруг королевы Великобритании Елизаветы II принц Филипп оставил наследникам около 24 миллионов фунтов стерлингов или 39 миллионов долларов. Такие подсчеты сделали журналисты британского таблоида Express.

Издание отмечает, что огромное состояние герцог Эдинбургский сколотил более чем за 73 года супружеской жизни. Уточняется, что он скопил его за время службы на флоте, но большую часть заработал в качестве рабочего члена королевской семьи, получая выплаты в размере около 40 0000 фунтов стерлингов в год из суверенного гранта.

Кроме того, совместно с женой герцог Эдинбургский был владельцем дорогой коллекции произведений искусства и акций ряда компаний.

Завещание принца Филиппа пока не разглашается, среди претендентов на его наследство четверо детей: принцы Чарльз, Эндрю и Эдуард, и принцесса Анна.

Принц Филипп Маунтбеттен, герцог Эдинбургский умер 9 апреля на 100-м году жизни.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, принц Гарри вернулся в Великобританию на похороны деда — принца Филиппа, оставив беременную жену Меган Маркл в США.

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