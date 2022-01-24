Психолог назвала фразы, которые нельзя говорить страдающему депрессией человеку

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала Инстаграм Фейсбук Эксклюзив 3 519

В интервью 5-tv.ru Алина Аккиева объяснила, чем депрессия отличается от плохого настроения.

Фото, видео: Depositphotos / Wavebreakmedia; 5-tv.ru

Депрессия — это самое настоящее заболевание, к которому нельзя относиться легкомысленно, заявила психолог Алина Аккиева. В интервью 5-tv.ru она отметила, что важно с вниманием относиться к своему общению с больным. В частности, нельзя произносить определенные фразы, которые могут только усугубить ситуацию. 

«Прежде всего, не стоит говорить, что это все ерунда. Так вы обесцениваете чувства человека и его переживания. Если вы видите, что ему очень плохо, не стоит говорить, что „это все в твоей голове, тебе просто нужно взбодриться“. Само по себе слово „просто“ не очень применимо в этой ситуации, потому что человеку, который находится в депрессии, достаточно тяжело все дается. Иногда даже самые элементарные действия, такие как встать утром с кровати, покушать, почистить зубы», — подчеркнула эксперт.

Также не стоит оправдывать состояние человека плохим настроением. Депрессия — это гораздо более серьезное состояние, которое характеризуется не повышенным или пониженным фоном настроения, а апатией, нежеланием что-либо делать, в самой же острой форме даже нежеланием жить. Поэтому важно отнестись к человеку, пребывающему в таком состоянии, очень бережно, добавила психолог.

Не нужно говорить, что у кого-то дела идут еще хуже, продолжила Аккиева. Например, что дети в Африке голодают, а вашу знакомую из соседнего подъезда бросил муж. Эти вещи никак не связаны с состоянием человека в данный момент и могут лишь заставить его почувствовать вину за собственные переживания, что опять же усугубит его положение.

«Если вы хотите поддержать человека, помочь ему в трудной ситуации, старайтесь использовать такие фразы, как „я понимаю, что тебе сейчас тяжело“ или „я вижу, что тебе плохо или грустно“», — посоветовала специалист.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, психиатр и HR-специалист рассказали, как справиться с выгоранием на работе.

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