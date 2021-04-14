Стало известно, как королева восприняла отказ Маркл ехать на похороны Филиппа

Неразлучной королевской чете Маркл и Гарри все же пришлось на время расстаться. Герцог Сассекский покинул США и вернулся на родину, чтобы присутствовать на похоронах своего деда, принца Филиппа, однако его супруга решила не приезжать на траурную церемонию.

Елизавета II с пониманием отнеслась к решению герцогини Сассекской пропустить похороны принца-консорта, сообщает Daily Mail.

«Меган выразила королеве соболезнования. Королева понимает, почему она не может сейчас путешествовать», — сообщил инсайдер издания.

Маркл отказалась лететь в Великобританию якобы из-за своего «интересного положения», однако вскоре оказалось, что на самом деле герцогиня Сассекская решила не мешать своему супругу наладить отношения с братом, отцом и бабушкой.

Принц Филипп скончался на 100-м году жизни 9 апреля. Траурную церемонию назначили на 17 апреля. В обход многовековых традиций, на похоронах Филиппа будут присутствовать лишь самые близкие.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что супруга британской королевы, принца Филиппа похоронят в свинцовом гробу, который он заказал себе 30 лет назад.