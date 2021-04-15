«Загадала желание»: Какой сюрприз Галкин с детьми устроил Пугачевой на 72-летие?

Телеведущий Максим Галкин с детьми Гарри и Лизой первыми поздравили певицу Аллу Пугачеву с днем рождения. 15 апреля артистке исполнилось 72 года. Уже с утра, перед школой, дети с отцом ждали ее в гостиной, чтобы вручить подарки.

Записью поздравления Галкин лично поделился с подписчиками на своей странице в Instagram.

«Алла, с днем рождения, любимая!» — написали он.

Близнецы очень ждали звездную мать, стоя с охапками цветов в руках. Когда Примадонна вошла и увидела заготовленный торт со свечами и мужа с детьми, она с трудом сдержала слезы.

«Мои радости большие!» — воскликнула Пугачева.

Гарри и Лиза по очереди поздравили маму. Гарри прочел стихотворение и вручил подарок — рисунок. Затем — очень эмоционально стихи прочитала Лиза, тоже заготовившая для матери самодельную открытку.

«Глаз от тебя не могу оторвать, счастья большого хочу пожелать!» — заявила под конец поздравления девочка.

Алла Борисовна также привела близнецов в восторг, когда задула свечи на торте, плюнув на него для надежности.

«Загадала желание, чтобы вы долго жили и счастливо! — призналась Пугачева детям. - А главное желание — чтобы воцарился мир на земле!»

Instagram @maxgalkinru

После поздравлений все переместились на кухню, где их семейная домработница Оксана уже напекла к завтраку пирожков.

Поклонники звездного семейства остались в восторге от того, какие нежные и любящие отношения у Пугачевой с ее младшими детьми.

«Поздравляю с днем рождения Аллу Борисовну. Как вы трогательно ее поздравили!»;

«Это лучшее задувание торта, если сразу не тухнут»;

«Любви вам вечной»;

«С днем рождения, Примадонна»;

«Как здорово, что вы делитесь радостью, я ждала этого поста», - написали они в комментариях.

Алле Пугачевой 15 апреля исполнилось 72 года. Ее младшим детям от шоумена Максима Галкина — семь лет. Двойняшки появились на свет благодаря суррогатной матери, но из яйцеклеток самой Примадонны. Детей они с Галкиным воспитывают самостоятельно, а малыши с рождения стали любимцами русскоязычного интернета.

Ранее 5-tv.ru писал, как Максим Галкин показал, чем они с сыном занимаются вечерами в семейном замке.