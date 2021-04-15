«Загадала желание»: Какой сюрприз Галкин с детьми устроил Пугачевой на 72-летие?
Примадонна российской эстрады была растрогана подарками родных.
Фото, видео: Instagram @maxgalkinru
Телеведущий Максим Галкин с детьми Гарри и Лизой первыми поздравили певицу Аллу Пугачеву с днем рождения. 15 апреля артистке исполнилось 72 года. Уже с утра, перед школой, дети с отцом ждали ее в гостиной, чтобы вручить подарки.
Записью поздравления Галкин лично поделился с подписчиками на своей странице в Instagram.
«Алла, с днем рождения, любимая!» — написали он.
Близнецы очень ждали звездную мать, стоя с охапками цветов в руках. Когда Примадонна вошла и увидела заготовленный торт со свечами и мужа с детьми, она с трудом сдержала слезы.
«Мои радости большие!» — воскликнула Пугачева.
Гарри и Лиза по очереди поздравили маму. Гарри прочел стихотворение и вручил подарок — рисунок. Затем — очень эмоционально стихи прочитала Лиза, тоже заготовившая для матери самодельную открытку.
«Глаз от тебя не могу оторвать, счастья большого хочу пожелать!» — заявила под конец поздравления девочка.
Алла Борисовна также привела близнецов в восторг, когда задула свечи на торте, плюнув на него для надежности.
«Загадала желание, чтобы вы долго жили и счастливо! — призналась Пугачева детям. - А главное желание — чтобы воцарился мир на земле!»
После поздравлений все переместились на кухню, где их семейная домработница Оксана уже напекла к завтраку пирожков.
Поклонники звездного семейства остались в восторге от того, какие нежные и любящие отношения у Пугачевой с ее младшими детьми.
«Поздравляю с днем рождения Аллу Борисовну. Как вы трогательно ее поздравили!»;
«Это лучшее задувание торта, если сразу не тухнут»;
«Любви вам вечной»;
«С днем рождения, Примадонна»;
«Как здорово, что вы делитесь радостью, я ждала этого поста», - написали они в комментариях.
Алле Пугачевой 15 апреля исполнилось 72 года. Ее младшим детям от шоумена Максима Галкина — семь лет. Двойняшки появились на свет благодаря суррогатной матери, но из яйцеклеток самой Примадонны. Детей они с Галкиным воспитывают самостоятельно, а малыши с рождения стали любимцами русскоязычного интернета.
Ранее 5-tv.ru писал, как Максим Галкин показал, чем они с сыном занимаются вечерами в семейном замке.
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