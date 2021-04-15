Ученые нашли способ на ранней стадии выявить убивший Жанну Фриске тип рака

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Георгий Иванов
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Нейробиологи стоят на пороге революции в борьбе с онкологическими заболеваниями.

Ученые нашли способ на ранней стадии выявить убивший Жанну Фриске тип рака

Фото: Depositphotos / Syda_Productions

В мозге человека ученые обнаружили неизвестное ранее скопление клеток, которые способны указать на места возникновение злокачественных опухолей в будущем. По словам британских нейробиологов, клетки обозначают места возможных новообразований не во всем организме, а возникновения глиобластомы в головном мозгу– такой тип рака убил певицу Жанну Фриске.

«Это исследование имеет огромное значение. В „горячих точках“, которые мы обнаружили, проявились многие признаки рака. Возможность точно определять области с высоким риском злокачественности дает нам гораздо больше шансов установить, в каком случае опухоль головного мозга становится злокачественной», — приводит цитату из материалов исследования издание «Экономика сегодня».

По словах самих нейробиологов, данное открытие вплотную приблизило их к настоящей революции в борьбе с онкологическими заболеваниями.

Ранее 5-tv.ru называл бытовые привычки, которые увеличивают риск развития рака.

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