Королева Великобритании Елизавета II овдовела 9 апреля — в возрасте 99 лет скончался ее супруг принц Филипп. 17 апреля состоятся похороны герцога Эдинбургского, однако публику больше интересуют не подробности церемонии, а будущее Англии. Дождется ли сын Елизаветы Чарльз престола? Придется ли ему «уступить дорогу» молодым наследникам трона? Предсказать судьбу британской монархии попытался кандидат исторических наук, доцент кафедры международных отношений, политологии и религиоведения Волгоградского государственного университета Александр Киселев.

Долгожительница Елизавета II занимает престол почти 70 лет. Ее сын принц Уэльский Чарльз уже и сам немолод — 72 года, и над шутками о том, успеет ли он занять место отца и побыть королем, уже, кажется, никто не смеется. Ведь Чарльз признан самым пожилым наследником трона современности. По закону, если его желание встать во главе монархии с годами угасло, он может отказаться от полномочий и передать их старшему сыну — принцу Уильяму.

«Существует Акт об устроении, описывающий процедуру престолонаследия, принятый еще в 1701 году. Там самое главное, чтобы монарх был протестантом, предпочтение отдается мужчине. В соответствии с Актом и переходит передача престола», — пояснил Киселев.

Что касается младшего отпрыска Чарльза, принца Гарри, он сможет претендовать на правление только, если отца и брата не станет. Кроме того, прежде Гарри в очереди на престол стоят трое детей Уильяма и его супруги Кейт Миддлтон. По словам историка, тот факт, что Гарри отказался от своих обязанностей и переехал с женой Меган Маркл в США, не лишает его права наследования трона, но претендентов перед ним еще много.

Не менее интригующей темой являются отношения королевской семьи и герцогов Сассекских после их скандального интервью американской телеведущей Опре Уинфри. В ходе беседы они заявили, что жизнь в Букингемском дворце была невыносимой, а также обвинили родственников в расизме. Пережитый шок, считают некоторые, приблизил кончину принца Филиппа.

«Я думаю, что в любом случае отношение к Меган будет негативное. Потому что таким оно было еще до смерти Филиппа. И все, что говорила Меган, вызывало негативную реакцию. Теперь смерть принца Филиппа только усугубит ситуацию, а отношения станут еще более напряженными», — цитирует Киселева сайт Teleprogramma.pro.

Маркл, к слову, отказалась приехать на церемонию прощания с герцогом Эдинбургским. Свое решение она объяснила опасностью долгого перелета на поздних сроках беременности — Меган и Гарри ждут появления на свет второго ребенка. Ее супруг уже в Англии, однако отношения с монаршей родней у него сейчас напряженные. Как ранее сообщал 5-tv.ru, Гарри и Уильям даже не будут вместе следовать за гробом принца Филиппа в день похорон. Так решила королева Елизавета.