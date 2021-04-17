Сумишевский расплакался на шоу у Малахова после видео с покойной женой
Искренняя душевная боль певца растрогала не только зрителей, но и вдову Михаила Круга.
Фото: Instagram @yaroslav_sumishevskiy
Известный российский певец Ярослав Сумишевский принял участие в передаче Андрея Малахова «Привет, Андрей!», в которой ведущий затронул еще незажившую рану певца — смерть его молодой жены.
Во время передачи показали фрагменты из свадебного видео Сумишевского, где они с Натальей счастливы и беззаботны. На одном из отрывков молодожены смеялись и целовались под крики и аплодисменты близких. Это зрелище довело исполнителя до слез.
Искренняя грусть и тоска певца тронула не только зрителей, но и других гостей студии. Не понаслышке зная, что чувствует Сумишевский, разрыдалась и Ирина Круг.
«Тяжело говорить на эту тему. Хочу поблагодарить всех, кто поддержал: поклонников, друзей, артистов. У меня есть песня, которую посвящаю Наташе», — с болью в голосе сообщил артист.
Он взял небольшой перерыв, чтобы успокоиться и прийти в себя, а затем вернулся в студию и исполнил песню, посвященную покойной Наталье.
Жуткая авария, после которой погибла молодая жена Сумишевского произошла в феврале этого года недалеко от Красноярска. Водитель, который вез звезду и его жену пошел на обгон и врезался в автоцистерну, которая ехала по встречной полосе. Водителя убило на месте, а Наталья Сумишевская впала в кому. Спустя неделю женщина скончалась, не приходя в сознание.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что таролог рассказала, когда закончится черная полоса в жизни певца Ярослава Сумишевского.
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