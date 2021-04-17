Уникальный гроб и Land Rover: как отправился в последний путь принц Филипп
Супруг Елизаветы II скончался на 100-м году жизни 9 апреля. Его похороны уже начались.
Фото, видео: www.globallookpress / Stephen Lock
В субботу, 17 апреля проходят похороны принца Филиппа. Стало известно, что мужа британской королевы Елизаветы II похоронят в уникальном гробу, который к месту захоронения повезет модифицированное авто марки Land Rover, разработанный самим Филиппом для своих похорон, сообщила пресс-служба Букингемского дворца.
Шествие начнется от частной часовни Виндзорского замка, гроб с телом принца Филиппа будут сопровождать королевская семья и похоронный караул вместе с оркестром.
Сам гроб будет покрыт личным штандартом Филиппа, который отражает все его жизненные этапы от жизни в Греции до Великобритании. На крышке будет лежать венок, морская фуражка и шпага.
Тело королевской особы повезет роскошный черный Land Rover, обустроенный специально для перевозки гроба принца Филиппа им самим 15 лет назад. В связи с этим необычным катафалком британцы вспоминают шутку Филиппа в которой он поделился видением своих похорон, сообщает ТАСС.
«Просто засуньте меня в Land Rover и отвезите в Виндзор», — сказал муж Елизаветы II и поданные в точности исполнили его просьбу.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что известно об экс-фаворитке принца Филиппа, приглашенной на его похороны.
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