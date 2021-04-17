Уникальный гроб и Land Rover: как отправился в последний путь принц Филипп

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Екатерина Бородина
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Супруг Елизаветы II скончался на 100-м году жизни 9 апреля. Его похороны уже начались.

Фото, видео: www.globallookpress / Stephen Lock

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Умер муж Елизаветы II принц Филипп

В субботу, 17 апреля проходят похороны принца Филиппа. Стало известно, что мужа британской королевы Елизаветы II похоронят в уникальном гробу, который к месту захоронения повезет модифицированное авто марки Land Rover, разработанный самим Филиппом для своих похорон, сообщила пресс-служба Букингемского дворца.

Шествие начнется от частной часовни Виндзорского замка, гроб с телом принца Филиппа будут сопровождать королевская семья и похоронный караул вместе с оркестром.

Сам гроб будет покрыт личным штандартом Филиппа, который отражает все его жизненные этапы от жизни в Греции до Великобритании. На крышке будет лежать венок, морская фуражка и шпага.

Тело королевской особы повезет роскошный черный Land Rover, обустроенный специально для перевозки гроба принца Филиппа им самим 15 лет назад. В связи с этим необычным катафалком британцы вспоминают шутку Филиппа в которой он поделился видением своих похорон, сообщает ТАСС.

«Просто засуньте меня в Land Rover и отвезите в Виндзор», — сказал муж Елизаветы II и поданные в точности исполнили его просьбу.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что известно об экс-фаворитке принца Филиппа, приглашенной на его похороны.

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