Единственная не из королевской семьи: Что известно об экс-фаворитке принца Филиппа, приглашенной на его похороны

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Алексей Хитров
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Елизавета II лично допустила к траурной церемонии графиню Маунтбеттен Бирманскую, которой в свое время приписывали роман с супругом королевы.

Единственная не из королевской семьи: Что известно об экс-фаворитке принца Филиппа, приглашенной на его похороны

Фото: www.globallookpress / Michael Kappeler

Тема:
Умер муж Елизаветы II принц Филипп

Елизавета II одобрила внесение имени графини Маунтбеттен Бирманской, в девичестве известной как Пенелопа Мередит Иствуд, в список гостей на похороны мужа. Это вызывает удивление, поскольку у женщины когда-то были подозрительно близкие отношения с принцем Филиппом, пишет Starhit.ru.

Отцом Пенелопы был простой мясник Реджинальд Иствуд, бизнес которого постепенно разросся до того, что он смог обеспечить дочери доступ в высший свет Лондона. Там эффектная блондинка стала иметь успех у мужчин. На нее обратил внимание принц Чарльз, однако по-настоящему ею увлекся его друг Нортон Нэтчбулл, лорд Ромси. Молодые люди влюбились друг в друга и обвенчались в 1979 году.

Войдя в аристократическую элиту Британии, Пенелопа начала дружить со многими членами королевской семьи, из которых более всего сблизилась с принцем Филиппом. Они познакомились в 1977 году, когда Пенелопе было 24 года, а Филиппу уже 56 лет. Со временем их общение становилось все более тесным, они стали вместе участвовать в ежегодных соревнованиях по экипажной езде. Это и породило слухи о романе между супругом королевы и молодой графиней. Тем более что Филипп всегда имел репутацию ловеласа, и ему много раз приписывали романы с красивейшими женщинами мира.

Однако источники из окружения королевской семьи утверждали, что между принцем и графиней всего лишь дружба, а их плотное общение объясняется тем, что Филиппу в силу возраста и состояния здоровья тяжело держать в руках поводья, в чем ему и помогает Пенелопа. При этом молодая графиня часто оставалась с супругом королевы в поместье в Норфолке, куда они оба приезжали, чтобы уединиться. В свою очередь Елизавета II к дружбе мужа с графиней относилась снисходительно, очевидно, не видя конкурентку в ее лице.

Еще более Филиппа и Пенелопу сблизила череда трагических событий в личной жизни женщины. Так, в начале 1980 годов фаворитка принца потеряла дочь, у которой в пятилетнем возрасте диагностировали рак почек. Спасти девочку не смогли даже лучшие врачи.

Затем старший сын Пенелопы стал наркоманом и потерял право управления семейным имуществом, а финальным ударом для графини стало предательство супруга, который ушел из семьи. В то время Филипп очень поддерживал подругу.

В свою очередь Пенелопа помогала герцогу Эдинбургскому пережить ситуацию с принцессой Дианой. Филипп считал супругу Чарльза чуть ли не дочерью, поэтому ее начавшиеся откровения в прессе о проблемах в личной жизни буквально разбили ему сердце.

Пенелопа была близким другом Филиппа вплоть до его смерти. Она часто присутствовала на праздниках королевской семьи, при этом держалась в тени и не привлекала к себе внимание. 

Как ранее сообщал 5-tv.ru, в Великобритании началась подготовка к похоронам принца Филиппа. Герцог Эдинбургский скончался 9 апреля на 100-м году жизни. Траурную церемонию назначили на 17 апреля. В обход многовековых традиций, на похоронах Филиппа будут присутствовать лишь самые близкие.

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