Тайное послание? Что означает брошь Елизаветы II, которую она надела на похороны Филиппа
Королева Англии славится своими символическими аксессуарами.
Фото: Reuters / Yui Mok/Pool
Траурная церемония прощания с принцем Филиппом, с которым британская королева Елизавета II прожила 73 года в браке, состоялась сегодня, 17 апреля. Сложно себе представить всю боль утраты этой великой женщины, которую ей пришлось тщательно скрывать от прицелов камер и тысячи внимательных глаз.
Королева Англии тщательно подобрала свой образ — она была одета в черный траурный костюм и черную шляпу. Ее Высочество позволила себе лишь один декоративный элемент — Ричмондскую брошь, которую она прикрепила на пальто.
Королева известна своими «символическими» брошками, исключением не стало и это украшение. К слову, Елизавета нечасто появлялась с этим аксессуаром, последний ее выход в свет с этой брошью состоялся на свадьбе принца Гарри и Меган Маркл.
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Интересна история этой броши — ее подарили королеве Марии (бабушке Елизаветы) на свадьбу жители британского городка Ричмонд в 1893 году. Украшение достаточно массивное и состоит из множества бриллиантов, которые окружают огромную жемчужину. К низу ювелирного изделия также искусно закреплена подвеска из жемчуга с бриллиантом.
Королева Мария была известной модницей и часто экспериментировала с украшениями. Например, подвеску из броши она включала в состав Кембриджской тиаре узелки любви, а также использовала как кулон и закалывала ею волосы.
Как предположила одна из подписчиц официального аккаунта царской семьи, где была опубликована Ричмондская брошь — Елизавета II выбрала ее, чтобы продемонстрировать свою утрату.
«Может быть, это символический способ рассказать и показать свое огромное горе от потери любви всей ее жизни? Жемчужина, которая являлась символом Любовного узла (речь идет о Кембриджской тиаре — прим.ред.), была удалена, и поэтому она сегодня надела ее, чтобы показать всему миру свою потерю», — написала она.
Ранее 5-tv.ru сообщал, как держалась королева Елизавета II на похоронах своего любимого супруга принца Филиппа.
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