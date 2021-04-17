Тайное послание? Что означает брошь Елизаветы II, которую она надела на похороны Филиппа

|
Екатерина Бородина
1 161

Королева Англии славится своими символическими аксессуарами.

Тайное послание? Что означает брошь Елизаветы II, которую она надела на похороны Филиппа

Фото: Reuters / Yui Mok/Pool

Тема:
Умер муж Елизаветы II принц Филипп

Траурная церемония прощания с принцем Филиппом, с которым британская королева Елизавета II прожила 73 года в браке, состоялась сегодня, 17 апреля. Сложно себе представить всю боль утраты этой великой женщины, которую ей пришлось тщательно скрывать от прицелов камер и тысячи внимательных глаз.

Королева Англии тщательно подобрала свой образ — она была одета в черный траурный костюм и черную шляпу. Ее Высочество позволила себе лишь один декоративный элемент — Ричмондскую брошь, которую она прикрепила на пальто.

Королева известна своими «символическими» брошками, исключением не стало и это украшение. К слову, Елизавета нечасто появлялась с этим аксессуаром, последний ее выход в свет с этой брошью состоялся на свадьбе принца Гарри и Меган Маркл.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от British Royal Jewels (@britishroyaljewels)

Интересна история этой броши — ее подарили королеве Марии (бабушке Елизаветы) на свадьбу жители британского городка Ричмонд в 1893 году. Украшение достаточно массивное и состоит из множества бриллиантов, которые окружают огромную жемчужину. К низу ювелирного изделия также искусно закреплена подвеска из жемчуга с бриллиантом.

Королева Мария была известной модницей и часто экспериментировала с украшениями. Например, подвеску из броши она включала в состав Кембриджской тиаре узелки любви, а также использовала как кулон и закалывала ею волосы.

Как предположила одна из подписчиц официального аккаунта царской семьи, где была опубликована Ричмондская брошь — Елизавета II выбрала ее, чтобы продемонстрировать свою утрату.

«Может быть, это символический способ рассказать и показать свое огромное горе от потери любви всей ее жизни? Жемчужина, которая являлась символом Любовного узла (речь идет о Кембриджской тиаре — прим.ред.), была удалена, и поэтому она сегодня надела ее, чтобы показать всему миру свою потерю», — написала она.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как держалась королева Елизавета II на похоронах своего любимого супруга принца Филиппа.

Тема:
Умер муж Елизаветы II принц Филипп
17 апр
Видео: полуголая женщина пыталась сорвать похороны принца Филиппа
17 апр
Меган Маркл оставила таинственную записку на венке для принца Филиппа
17 апр
Принца Филиппа похоронили в часовне Святого Георгия под звуки волынки
17 апр
Дрожали руки: как держалась Елизавета II на похоронах супруга принца Филиппа
17 апр
Уникальный гроб и Land Rover: как отправился в последний путь принц Филипп
17 апр
Единственная не из королевской семьи: Что известно об экс-фаворитке принца Филиппа, приглашенной на его похороны
17 апр
Скромные королевские похороны: что известно о готовящемся прощании с принцем Филиппом
17 апр
Видео: Принца Филиппа готовятся проводить в последний путь в Великобритании
16 апр
Кто может занять престол после завершения эпохи Елизаветы II — мнение историка
16 апр
Развели: Уильям и Гарри не будут вместе следовать за гробом принца Филиппа

Читайте также

+10° Атмосферное давление 771 мм рт. ст.
Относительная влажность 29%
75.55
-1.43 90.46
-1.77
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 19 по 25 апреля

Последние новости

0:46
«Свело ноги от ужаса»: Валя Карнавал впала в истерику на отдыхе — видео
0:17
Полиция Чехии объявила в розыск двоих россиян
0:01
День Федула-ветреника: что можно и что нельзя делать 18 апреля
0:01
Самые известные мифы о Ледовом побоище
23:57
«Пациент с Альцгеймером»: американцы опасаются конфликта с Россией из-за Байдена
23:39
Макрон намерен в ближайшее время провести переговоры с Путиным

Сейчас читают

«Это ошибка»: в Совфеде отреагировали на высылку 18 дипломатов из Чехии
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 19 по 25 апреля
В каком возрасте разбогатеют разные знаки зодиака?
«Боялись взрывчатки»: Жорин о том, как убитый «вор в законе» переполошил звездных жильцов ЖК «Алые паруса»

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

Патрушев заявил о возможном начале боевых действий на Украине при поддержке США
Какие схемы мошенники чаще всего используют с пенсионерами
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака