Видео последних минут перед ДТП с пятью погибшими в Ростовской области

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Карина Бернтгольц
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За рулем машины, угодившей в аварию, находился 14-летний юноша. Накануне он отметил день рождения.

Фото, видео: Depositphotos; ВКонтакте @sm_mk161

В социальных сетях опубликовано видео последних минут перед ДТП с пятью погибшими в Ростовской области. Кадры из машины записал Максим С. — единственный выживший, сейчас он находится в реанимации в тяжелом состоянии. На ролике слышно, что в авто играет музыка, проезжая часть кажется почти пустой.

Страшная трагедия произошла в Новочеркасске 18 апреля. Находившемуся за рулем подростку накануне исполнилось 14 лет. Предположительно, он с друзьями отмечал день рождения, после празднования которого ехал обратно.

В момент аварии с подростком в машине находились трое мальчиков, а также две девочки.

Ранее 5-tv.ru публиковал список погибших в ДТП.

К слову, это уже не первый случай, когда смерть происходит накануне или после дня рождения. Ранее 5-tv.ru объяснял, с чем связана особая опасность этого периода. 

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