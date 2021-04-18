Крошечная ручка: Джанабаева поделилась первым фото новорожденной дочки от Меладзе

|
Рита Цветкова
1 011

Третий общий ребенок экс-солистки «ВИА Гры» и ее супруга появился на свет 12 апреля.

Фото, видео: www.globallookpress / Vadim Tarakanov; Instagram @albinadzhanabaeva

Экс-солистка группы «ВИА Гра» Альбина Джанабаева впервые порадовала поклонников фотографией новорожденной дочери. Снимок крошечной ручки наследницы певица опубликована на своей странице в Instagram. В подписи к посту артистка поблагодарила фанатов за внимание и поддержку — тысячи людей радовались пополнению в семье звезды вместе с ней.

Малышка стала третьим общим ребенком Джанабаевой и ее супруга и коллеги по цеху Валерия Меладзе. Пара также воспитывает двух сыновей — Константина и Луку.

«Счастье… Спасибо, дорогие, всем за поздравления и пожелания, они очень согревают. Пусть все добрые слова разлетятся отправителям, сделав счастливее и вас», — написала многодетная мама.

Instagram @albinadzhanabaeva

Дочь Меладзе и Джанабаевой родилась в особенный для россиян праздник — в День космонавтики, 12 апреля. В субботу, 17-го числа, певица вернулась домой из роддома, где ее ждали близкие. Дом к приезду мамы и малышки родные украсили гирляндами и воздушными шарами.

Сейчас на попечении главы знаменитого семейства Валерия Меладзе находится шестеро детей. Три дочери от предыдущего брака — Инга, Софья и Арина, а также наследники, которых подарила ему Альбина Джанабаева.

Ранее 5-tv.ru вместе с тарологом Марианной Абравитовой разбирался, какая судьба ждет дочь Меладзе и Джанабаевой.

Читайте также

+11° Атмосферное давление 772 мм рт. ст.
Относительная влажность 40%
75.55
-1.43 90.46
-1.77
ТОП-5 пар знаков зодиака, у которых рождаются успешные и одаренные дети

Последние новости

11:37
В Госдуме предложили предоставлять многодетным семьям льготы на бензин
11:31
Самолет Минобороны доставил из Сирии в Россию 44 ребенка
11:29
Эксперт дала три важных совета для потерявших работу
11:29
Тест: Какой фильм вам посмотреть?
11:12
Иномарка вместо окна: Легковушка протаранила избу в пригороде Улан-Удэ — фото
11:03
«Боится»: Зарубина объяснила, почему Малинин отказался от «американской дочери»

Сейчас читают

Магнит для денег: ТОП-5 самых богатых знаков зодиака
Сколько лет живут разные знаки зодиака?
Терпение и упрямство Тельца: Астропрогноз на неделю с 19 по 25 апреля
«Боялись взрывчатки»: Жорин о том, как убитый «вор в законе» переполошил звездных жильцов ЖК «Алые паруса»

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

Патрушев заявил о возможном начале боевых действий на Украине при поддержке США
Какие схемы мошенники чаще всего используют с пенсионерами
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака