Крошечная ручка: Джанабаева поделилась первым фото новорожденной дочки от Меладзе

Экс-солистка группы «ВИА Гра» Альбина Джанабаева впервые порадовала поклонников фотографией новорожденной дочери. Снимок крошечной ручки наследницы певица опубликована на своей странице в Instagram. В подписи к посту артистка поблагодарила фанатов за внимание и поддержку — тысячи людей радовались пополнению в семье звезды вместе с ней.

Малышка стала третьим общим ребенком Джанабаевой и ее супруга и коллеги по цеху Валерия Меладзе. Пара также воспитывает двух сыновей — Константина и Луку.

«Счастье… Спасибо, дорогие, всем за поздравления и пожелания, они очень согревают. Пусть все добрые слова разлетятся отправителям, сделав счастливее и вас», — написала многодетная мама.

Instagram @albinadzhanabaeva

Дочь Меладзе и Джанабаевой родилась в особенный для россиян праздник — в День космонавтики, 12 апреля. В субботу, 17-го числа, певица вернулась домой из роддома, где ее ждали близкие. Дом к приезду мамы и малышки родные украсили гирляндами и воздушными шарами.

Сейчас на попечении главы знаменитого семейства Валерия Меладзе находится шестеро детей. Три дочери от предыдущего брака — Инга, Софья и Арина, а также наследники, которых подарила ему Альбина Джанабаева.

Ранее 5-tv.ru вместе с тарологом Марианной Абравитовой разбирался, какая судьба ждет дочь Меладзе и Джанабаевой.