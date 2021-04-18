Кому в России полагается бесплатная квартира от государства и как ее получить?
Юристы рассказали, как можно получить квадратные метры за счет государственного и регионального бюджетов.
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Существует целый ряд категорий граждан, которых государство обязано обеспечить жильем бесплатно. Доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ имени Плеханова Иван Денисов рассказал, кто именно может рассчитывать на квартиру за счет бюджета.
По словам юриста, существует программа по обеспечению крыши над головой малоимущих граждан и россиян, которые нуждаются в улучшении жилищных условий. Однако квадратные метры предоставляются не «в подарок», а в рамках социального найма.
«Рассматривая вопрос о бесплатном получении жилья, необходимо отметить, что жилье предоставляется не в собственность, а в рамках договора социального найма. То есть собственником недвижимости остается государство», — приводит слова доцента агентство "Прайм".
Конечно, придется подтвердить свое трудное финансовое положение, поскольку нуждающимся в жилье является не любой гражданин, которому просто не хватает денег.
«Малоимущими являются граждане, признанные таковыми органом местного самоуправления, исходя из размера дохода на каждого члена семьи (ниже прожиточного минимума в регионе проживания) и стоимости облагаемого налогами имущества, находящегося в собственности членов семьи», — пояснила ассистентка кафедры трудового и социального права СПбГУ Фатима Ногайлиева.
Помимо малоимущих граждан, правом на бесплатное жилье обладают сельские учителя и врачи, военные, а также судьи, стаж которых составляет не менее десяти лет. Правда, квартиры этим россиянам полагаются в собственность, а не в рамках программы социального найма.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что для российских многодетных семей расширят возможность получения компенсации в размере 450 тысяч рублей на погашение ипотеки. Такой законопроект приняла в третьем чтении Государственная Дума РФ.
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