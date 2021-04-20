Возлюбленный актрисы Анастасии Макеевой официально свободен. Мать четверых детей Романа — Светлана Малькова — подала на развод с «благоверным» и уже получила на руки соответствующее свидетельство. Об этом женщина рассказала изменнику через Instagram.

«Рома, хочу тебе сообщить, что нас наконец-то развели 12 апреля! Живите счастливо!» — написала Светлана.

Она уточнила, что избранник Макеевой лично на слушании дела не присутствовал. Женщина также пообещала больше не вторгаться в семью актрисы, однако ее добрые пожелания «счастья» плавно перешли в обвинения.

Бывшая Романа в очередной раз упрекнула разлучницу в жестокости, ссылаясь на нелестные замечания в свой адрес. Светлана рекомендовала экс-супругу «закрыть рот» своей благоверной.

«Не позволяй Макеевой ломать психику детей и поливать их мать грязью! Не оправдывай себя сейчас, не нужны никому твои оправдания. А я выдержу любой удар в спину. И попроси своих родителей поберечь нервы. Простите, Ирина Александровна, что не смогла сделать счастливым вашего сына!» — заключила Малькова.

Instagram @svetamalkova

Ранее 5-tv.ru рассказал, что сам Роман Мальков думает о скандале Анастасии Макеевой с его бывшей возлюбленной и кого из них называет «грязным существом».