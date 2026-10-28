«Я украла у нее деньги»: дочь Даны Борисовой рассказала о нападках матери

Дочь Даны Борисовой заявила об обвинении матери в краже 70 тысяч рублей

Дочь телеведущей Даны Борисовой Полина заявила, что мать ее обвинили в краже 50-70 тысяч рублей. Об этом девушка рассказала в своем Telegram-канале.

По словам Полины, она решила переехать от Борисовой. Девушка пришла, чтобы забрать свои вещи и вывести на прогулку собаку, после визита мать прислала ей сообщения с обвинениями.

«Оказывается, я вчера украла у нее деньги. По ее словам, цена вопроса от 50 до 70 тысяч рублей. Могу одно сказать: боже, дай мне сил и много денег на психолога с такой-то мамой», — написала Полина.

Девушка также утверждает, что Борисова предлагала съемочной группе одного известного ток-шоу подготовить постановочный выпуск о предполагаемой краже. По словам Полины, представители передачи связались с ней и спросили, согласится ли она участвовать в съемках.

«Я, естественно, сказала, что я такой ерундой заниматься не буду. Только если вы мне там предложите какую-то нереальную сумму, и то я подумаю», — рассказала дочь телеведущей.

Полина добавила, что поинтересовалась, будут ли снимать программу в случае ее отказа. Как утверждает девушка, ей ответили, что без ее участия история не вызовет интереса у зрителей. Независимого подтверждения изложенной Полиной версии событий в публикации не приводится.

Ранее 5-tv.ru сообщал о заявлении Полины, в котором она утверждала, что Дана Борисова регулярно ее избивает, а также запирает в квартире.

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