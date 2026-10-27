«Не позволю поливать меня грязью»: Соколовский довел Дакоту до слез

Рита Дакота расплакалась после нового конфликта с Владом Соколовским

Певица Маргарита Герасимович, известная под творческим псевдонимом Рита Дакота, расплакалась из-за новой публичной ссоры с экс-супругом, участником группы «БиС» Владом Соколовским.

Очередной виток разбирательств экс-супругов перешел в новую плоскость — дело дошло до созвона с психотерапевтом. Певица опубликовала на всеобщее обозрение скриншоты, которые, по ее мнению, выставляют в негативном свете отношение бывшего мужа к алиментам. Тогда участник «БиС» отметил, что певица сама дала ему время на выплаты.

После его слов Рита оказалась на грани, и продемонстрировала заплаканное лицо. Артистка сделала признание: даже по прошествии стольких лет эта тема все еще ее беспокоит.

Напомним, что брак знаменитостей продлился с 2015 по 2018 год. Познакомились они в 2007 году на «Фабрике звезд-7», но сначала их связывала только дружба. Роман завязался через несколько лет после проекта — после случайной встречи на вечеринке. Затем пара расписалась и обвенчалась, а 23 октября 2017 года у супругов появилась на свет дочь Мия.

Соколовский в свою очередь отметил в канале, что не хотел быть причиной слез экс-возлюбленной.

«Меньше всего мне хочется видеть в итоге чьи-то слезы. Это грустно и неприятно. Всегда есть иной путь решения любых вопросов, мирный и честный. Но я больше не позволю поливать меня грязью, лезть в мою семью и играть на чувствах», — написал он.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как Соколовский ответил на обвинения Дакоты касательно алиментов. Участник «БиС» рассказал о своем общении с дочерью и признал, что иногда действительно не платил выплаты.

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