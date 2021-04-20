Из всех новинок Apple, которые 20 апреля будут представлены на презентации компании, наиболее долгожданной для любителей гаджетов является обновленная модель iPad Pro. Журналист и ведущий шоу «Чудо техники» Сергей Малоземов рассказал 5-tv.ru о том, чего ожидать от устройства.

По его словам, новые iPad стремительно движутся в сторону компьютеров. Вероятно, это будет мощный рабочий инструмент.

«От большого iPhone они превращаются в маленький Mac. Слухи гласят, что он станет чуть толще за счет применения более мощного процессора, за счет того, что экран там станет лучше благодаря технологии mini-LED. Я думаю, что это все больше становится профессиональным инструментом», — пояснил эксперт.

При этом, отмечает Малоземов, цена его вряд ли окажется низкой и массово доступной.

«Те, для кого это важно — графические дизайнеры — они найдут деньги, чтобы заплатить за надежность и отсутствие глюков», — поделился он своим мнением.

Сам журналист очень ждет гаджет AirTag, которое позволит искать потерянные вещи.

«Подобные устройства уже, конечно, существуют в большом количестве вариантов, разных производителей. Но хочется, чтобы, как обычно, у Apple все было хоть и дорого, но работало без сбоев», — высказал свои предпочтения эксперт.

Что касается нового стилуса Apple Pencil, то это вещь для очень специальных пользователей, и они оценят его, заключил Малоземов.

Презентация новинок пройдет в режиме онлайн в 20:00 по московскому времени 20 апреля на официальном сайте Apple.

Ранее 5-tv.ru писал, что самый дорогой iPhone 12 Pro Max резко подешевел в России в начале апреля.