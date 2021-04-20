Apple вслед за Samsung презентовала гаджет, позволяющий найти потерянные вещи

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Алексей Хитров
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Корейская компания публично представила свою разработку еще несколько месяцев назад. 20 апреля Apple сообщила о выпуске устройства под названием AirTag.

Apple вслед за Samsung презентовала гаджет, позволяющий найти потерянные вещи

Фото: appleinsider.ru

Компания Apple презентовала новое устройство AirTag, позволяющее находить потерявшиеся вещи, на которых оно было предварительно закреплено.

Гаджет представляет собой небольшую круглую шайбу, которую можно повесить на связку ключей или прикрепить на любой другой предмет. Устройство будет передавать сигнал о своем местонахождении на iPhone, который будет показывать точное расстояние и даже маршрут к предмету.

Сообщается, что стоимость AirTag составляет 29 долларов (около 2 200 рублей). При этом купив сразу четыре устройства, придется заплатить 99 долларов (около 7 600 рублей).

appleinsider.ru

Релиз AirTag ожидался, как минимум, с 2019 года, в итоге Apple со своим устройством опоздала: в январе подобный гаджет выпустила компания Samsung. Презентованный ею Bluetooth-локатор Galaxy SmartTag имеет такой же функционал, что и устройство AirTag, и выполнен в схожем форм-факторе.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, самый дорогой смартфон от Apple — iPhone 12 Pro Max — резко подешевел в России. С момента продаж модель в базовой модификации со 128 ГБ встроенной памяти потеряла в цене почти 20 тысяч рублей и стала стоить 90 990 рублей.

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Apple вслед за Samsung презентовала гаджет, позволяющий найти потерянные вещи
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