В Чехии задержали 10 подозреваемых в работе с российской разведкой

Чешская полиция заявила о поимке «кротов». Задержаны десять местных жителей, которых российская разведка якобы завербовала для участия в войне в Донбассе — на стороне ополчения.

И все это происходит на фоне беспрецедентного дипломатического скандала, который инициировала Прага. Новый глава чешского МИДа Якуб Кулганек — сразу после своего назначения на пост в среду, 21 апреля — предъявил России ультиматум, потребовав, чтобы чешские дипломаты, высланные из Москвы, вернулись в посольство. Иначе Прага продолжит высылку россиян.

Официальный представитель нашего МИДа Мария Захарова посоветовала Праге оставить ультиматумы для общения внутри НАТО, отметив, что с Москвой такой тон недопустим.