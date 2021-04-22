В Чехии задержали 10 подозреваемых в работе с российской разведкой
Чешская полиция объявила о поимке «кротов» на фоне беспрецедентного дипломатического скандала.
Фото, видео: depositphotos / olly18; 5-tv.ru
Чешская полиция заявила о поимке «кротов». Задержаны десять местных жителей, которых российская разведка якобы завербовала для участия в войне в Донбассе — на стороне ополчения.
И все это происходит на фоне беспрецедентного дипломатического скандала, который инициировала Прага. Новый глава чешского МИДа Якуб Кулганек — сразу после своего назначения на пост в среду, 21 апреля — предъявил России ультиматум, потребовав, чтобы чешские дипломаты, высланные из Москвы, вернулись в посольство. Иначе Прага продолжит высылку россиян.
Официальный представитель нашего МИДа Мария Захарова посоветовала Праге оставить ультиматумы для общения внутри НАТО, отметив, что с Москвой такой тон недопустим.
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