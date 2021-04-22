Московскому депутату выстрелили в лицо при обходе населения
Подозреваемого в стрельбе в народного избранника задержали правоохранители. В его квартире нашли гранату и пистолет Макарова.
Фото: ВКонтакте @id17105729
Муниципальный депутат Олег Ананьев пострадал при обходе населения в Москве. Как стало известно 5-tv.ru, народному избраннику выстрелили в лицо из газового пистолета.
Инцидент произошел вечером 22 апреля. Мундеп пытался поговорить с жильцом квартиры в одном из домов на улице Гурьянова. По всей видимости, беседа не задалась — после нее Ананьева госпитализировали с химическим ожогом глаза.
Подозреваемый в стрельбе уже задержан правоохранителями. Им оказался ранее судимый 31-летний мужчина. В его квартире, помимо газового пистолета, были найдены еще граната и пистолет Макарова.
Олег Ананьев является членом партии «Единая Россия», а также начальником цеха автотранспорта и грузоподъемных механизмов ООО «ЖБИ-Траст».
Ранее 5-tv.ru сообщал, что сотрудник конвоя застрелил доставленного в суд в Новосибирске обвиняемого.
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