Московскому депутату выстрелили в лицо при обходе населения

Муниципальный депутат Олег Ананьев пострадал при обходе населения в Москве. Как стало известно 5-tv.ru, народному избраннику выстрелили в лицо из газового пистолета.

Инцидент произошел вечером 22 апреля. Мундеп пытался поговорить с жильцом квартиры в одном из домов на улице Гурьянова. По всей видимости, беседа не задалась — после нее Ананьева госпитализировали с химическим ожогом глаза.

Подозреваемый в стрельбе уже задержан правоохранителями. Им оказался ранее судимый 31-летний мужчина. В его квартире, помимо газового пистолета, были найдены еще граната и пистолет Макарова.

Олег Ананьев является членом партии «Единая Россия», а также начальником цеха автотранспорта и грузоподъемных механизмов ООО «ЖБИ-Траст».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что сотрудник конвоя застрелил доставленного в суд в Новосибирске обвиняемого.