Московскому депутату выстрелили в лицо при обходе населения

|
Игорь Рязов
1 179

Подозреваемого в стрельбе в народного избранника задержали правоохранители. В его квартире нашли гранату и пистолет Макарова.

Московскому депутату выстрелили в лицо при обходе населения

Фото: ВКонтакте @id17105729

Муниципальный депутат Олег Ананьев пострадал при обходе населения в Москве. Как стало известно 5-tv.ru, народному избраннику выстрелили в лицо из газового пистолета.

Инцидент произошел вечером 22 апреля. Мундеп пытался поговорить с жильцом квартиры в одном из домов на улице Гурьянова. По всей видимости, беседа не задалась — после нее Ананьева госпитализировали с химическим ожогом глаза.

Подозреваемый в стрельбе уже задержан правоохранителями. Им оказался ранее судимый 31-летний мужчина. В его квартире, помимо газового пистолета, были найдены еще граната и пистолет Макарова.

Олег Ананьев является членом партии «Единая Россия», а также начальником цеха автотранспорта и грузоподъемных механизмов ООО «ЖБИ-Траст».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что сотрудник конвоя застрелил доставленного в суд в Новосибирске обвиняемого.

+7° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 61%
76.42
-0.40 92.04
-0.25
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 22 апреля, для всех знаков зодиака

Последние новости

23:24
Снявший голых моделей в Дубае вернулся в РФ и первым делом признался жене в любви
23:05
Переговоры Путина и Лукашенко завершились через четыре часа после начала
22:58
В Петербурге раскрыли масштабную сеть телефонных мошенников
22:41
Московскому депутату выстрелили в лицо при обходе населения
22:30
Вдовца Легкоступовой взбесили обвинения в обмане и смерти еще одной женщины
22:20
Прогрессивные идеи: власти США восхищены предложениями Путина на саммите по климату

Сейчас читают

«Поцеловались один раз»: певец Юлиан ответил на слухи о свадьбе с Вовк
«А почему нет?» — 78-летняя Вовк заговорила о свадьбе с известным певцом
«Следователь заинтересовался»: Жорин об истории очередной жертвы Юрия Фирсова
Три женских имени, к которым мужчина тянется на подсознательном уровне

Новости Lentainform

Загрузка...