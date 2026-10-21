Верховный суд: СМС-код еще не согласие на кредит

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Банк не должен иметь претензий к заемщику, ставшему жертвой мошенников.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина; 5-tv.ru

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Верховный суд постановил, что ввод СМС-кода не является согласием на кредит

Верховный суд постановил, что ввод СМС-кода, который приходит из банка, сам по себе не является согласием на кредит. Особенно если всю сумму сразу переводят третьему лицу.

Поводом для разбирательства стал иск клиента, который оказался жертвой мошенников. После общения с ними он обнаружил займ почти на 900 тысяч рублей. Суды первой инстанции встали на сторону банкира — по их мнению, пострадавший сам ввел правильные коды из сообщения, а по условиям обслуживания они приравниваются к электронной подписи.

Однако Верховный суд указал, что одного факта ввода нескольких цифр из СМС недостаточно, чтобы подтвердить добровольное согласие на займ. 

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